Первый шаг к письменности: террасские печати изменят историю человечества (фото)

Новое открытие на вулканическом острове Террасия в Эгейском море раскрывает то, как ранние общества могли общаться почти 4500 лет назад. Ученые обнаружили отпечатки печатей, которые свидетельствуют о существовании систем письменности гораздо тысячелетиями ранее.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Открытие сделали на месте раскопок Коимисис на острове Террасия, где удалось обнаружить два оттиска печатей, втиснутые во фрагмент керамики периода ранней кикладской культуры II.

Один из отпечатков соответствует известным практикам печатания того времени, но другой — обозначенный как THS.1 — вызвал особый интерес у исследователей.

Согласно исследованию, опубликованному в ежегоднике Британской школы в Афинах, THS.1 демонстрирует структурированное расположение символов на трех гранях печати, что указывает на потенциальное раннее использование визуальных символов для коммуникации.

Авторы исследования, среди которых Ирен Николакопулу и Майкл Бойд, предполагают, что эта печать может быть ранним шагом на пути к письменности.

Печати широко использовали в раннем бронзовом веке для маркировки товаров и установления права собственности Фото: K. Sbonias et al. / V. Papazikou – doi:10.1017/S0068245425000024

Печати использовались в раннем бронзовом веке для маркировки товаров и установления права собственности. Обычно эти оттиски закрепляли контейнеры, двери или корзины и выполняли экономические функции.

Однако кувшин из Террасии является уникальным случаем. Петрографический анализ указывает, что кувшин, вероятно, происходит из Наксоса или другого Кикладского острова, и на нем есть два четких оттиска печати, нанесенные перед обжигом.

THS.2, вторая печать, является более декоративной и имеет геометрические узоры, такие как меандры и треугольники, типичные для той эпохи. В отличие от нее, THS.1 отличается преднамеренной линейной конфигурацией символов, что выходит далеко за пределы орнамента.

Исследователи заметили, что знаки на печати имеют одинаковый размер и расположение, что может указывать на последовательность или значение.

Хотя нет единого мнения о том, можно ли считать это письменностью или протописьмом, визуальная структура соответствует целенаправленной попытке передать информацию.

Расположение на верхней ручке кувшина делало ее хорошо видимой, что указывает на то, что она могла выполнять идентификационную или коммуникативную функцию.

Эта находка является особенно значимой, учитывая ее датировку. Хотя официальные письменности, такие как линейное письмо А и критские иероглифы, появляются после 2000 года до н. э., печати из Террасии, вероятно, датируются между 2700 и 2300 годами до н. э.

Это повышает вероятность того, что эти отпечатки представляют переходный этап в развитии письменности в Эгейском регионе. Исследователи также отмечают параллели с дискуссионными ранними надписями, найденными в других местах региона, такими как Агия Ирини на Кеосе и так называемая архангельская письменность с Крита.

Хотя прямая связь с более поздними письмами еще не подтверждена, эти сходства свидетельствуют о том, что идея символической коммуникации могла развиваться независимо, но одновременно в нескольких эгейских общинах.

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Исследуя, как символы использовались в повседневных предметах, таких как сосуды для хранения, археологи составляют представление о корнях письменной коммуникации. Эти находки дают важный контекст для понимания того, как развивалась социальная организация в доисторические времена.

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