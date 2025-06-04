Перший крок до писемності: тераські печатки змінять історію людства (фото)

Нове відкриття на вулканічному острові Терасія в Егейському морі розкриває те, як ранні суспільства могли спілкуватися майже 4500 років тому. Вчені виявили відбитки печаток, які свідчать про існування систем писемності набагато тисячоліть раніше.

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Про це пише Arkeonews.

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Відкриття зробили на місці розкопок Коімісіс на острові Терасія, де вдалося виявити два відбитки печаток, втиснуті у фрагмент кераміки періоду ранньої кікладської культури II.

Один із відбитків відповідає відомим практикам печатування того часу, але інший — позначений як THS.1 — викликав особливий інтерес у дослідників.

Згідно з дослідженням, опублікованим в щорічнику Британської школи в Афінах, THS.1 демонструє структуроване розташування символів на трьох гранях печатки, що вказує на потенційне раннє використання візуальних символів для комунікації.

Автори дослідження, серед яких Ірен Ніколакопулу та Майкл Бойд, припускають, що ця печатка може бути раннім кроком на шляху до писемності.

Печатки широко використовували в ранній бронзовій добі для маркування товарів і встановлення права власності Фото: K. Sbonias et al. / V. Papazikou – doi:10.1017/S0068245425000024

Печатки використовували в ранній бронзовій добі для маркування товарів і встановлення права власності. Зазвичай ці відбитки закріплювали контейнери, двері або кошики і виконували економічні функції.

Однак глечик з Терасії є унікальним випадком. Петрографічний аналіз вказує, що глечик, ймовірно, походить із Наксосу або іншого Кікладського острова, і на ньому є два чітких відбитки печатки, нанесені перед випалюванням.

THS.2, друга печатка, є більш декоративною і має геометричні візерунки, такі як меандри та трикутники, типові для тієї епохи. На відміну від неї, THS.1 вирізняється навмисною лінійною конфігурацією символів, що виходить далеко за межі орнаменту.

Дослідники помітили, що знаки на печатці мають однаковий розмір і розташування, що може вказувати на послідовність або значення.

Хоча немає єдиної думки щодо того, чи можна вважати це писемністю або протописемністю, візуальна структура відповідає цілеспрямованій спробі передати інформацію.

Розташування на верхній ручці глечика робило її добре видимою, що вказує на те, що вона могла виконувати ідентифікаційну або комунікативну функцію.

Ця знахідка є особливо значущою з огляду на її датування. Хоча офіційні писемності, такі як лінійне письмо А і критські ієрогліфи, з'являються після 2000 року до н. е., печатки з Терасії, ймовірно, датуються між 2700 і 2300 роками до н. е.

Це підвищує ймовірність того, що ці відбитки представляють перехідний етап у розвитку писемності в Егейському регіоні. Дослідники також відзначають паралелі з дискусійними ранніми написами, знайденими в інших місцях регіону, такими як Агія Іріні на Кеосі та так звана арханська писемність з Криту.

Хоча прямий зв'язок із пізнішими письмами ще не підтверджено, ці подібності свідчать про те, що ідея символічної комунікації могла розвиватися незалежно, але одночасно в декількох егейських громадах.

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Досліджуючи, як символи використовувалися в повсякденних предметах, таких як посудини для зберігання, археологи складають уявлення про коріння письмової комунікації. Ці знахідки дають важливий контекст для розуміння того, як розвивалася соціальна організація в доісторичні часи.

Раніше Фокус писав про стародавній монастир в Стамбулі, відомий як Кривава церква. Це єдина купольна візантійська церква в місті, яка досі функціонує як місце поклоніння і ніколи не була перетворена на мечеть.

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