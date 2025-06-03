Давні ритуали родючості: у Туреччині знайшли 5000-річний хліб з неочікуваною історією (фото)

Команда вчених, що працює на археологічних розкопках у поселенні Кюллюоба Хююк, виявила хліб віком 5000 років. Обвуглений буханець навмисно поховали у межах ритуалу родючості, що демонструє символічну роль їжі в ранніх суспільствах.

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Про це пише Arkeonews.

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Розкопки, що проводилися за офіційним дозволом Генерального директорату культурної спадщини та музеїв, очолював професор доктор Мурат Тюрктекі з університету Білечик Шейх Едебалі. Команда виявила хліб під червоною землею біля входу в задню кімнату житла.

Мікроскопічний аналіз показав, що хліб виготовили переважно з пшениці еммер, відомої місцевим населенням як гернік або кавілка, та сочевиці. За словами професора Тюрктекі, хліб мав ферментоване тісто, випікався при температурі близько 150 °C, що давало хрустку зовнішню скоринку і м'яку середину.

Цей особливий ритуал свідчить про те, що хліб мав як харчове, так і символічне значення Фото: Küllüoba Excavation Directorate

"Пшениця еммер багата на білок і має низький вміст глютену", — зазначив вчений в інтерв'ю, наголосивши на її високій поживній цінності і низькому глікемічному впливу завдяки вмісту клітковини і стійкого крохмалю.

Цей особливий ритуал свідчить про те, що хліб мав як харчове, так і символічне значення. Його розміщення і обуглення вказують на навмисний акт, ймовірно, спрямований на забезпечення благословення або родючості. Як пояснив професор Тюрктекі, докази вказують на ритуальну жертву, покликану принести процвітання або захист домогосподарству.

Особливою рідкістю цієї знахідки є її збереження. Органічні матеріали, такі як хліб, рідко витримують тисячоліття, і це лише другий добре збережений зразок випеченого хліба, знайдений в Анатолії, після раніше знайденого невипеченого зразка з Чатал Гююка.

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На честь цього відкриття муніципалітет Ескішехіра представив сучасну версію "хліба Куллюоба" через свою фабрику Halk Ekmek. Зараз хліб продається на місцевих ринках за 50 турецьких лір і з'єднує сучасних споживачів із традицією, що почалася 5000 років тому, демонструючи міцний зв'язок між їжею, культурою та історією.

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