Древние ритуалы плодородия: в Турции нашли 5000-летний хлеб с неожиданной историей (фото)

Команда ученых, работающая на археологических раскопках в поселении Кюллюоба Хююк, обнаружила хлеб возрастом 5000 лет. Обугленную буханку намеренно похоронили в рамках ритуала плодородия, что демонстрирует символическую роль пищи в ранних обществах.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Раскопки, проводившиеся по официальному разрешению Генерального директората культурного наследия и музеев, возглавлял профессор доктор Мурат Тюрктеки из университета Билечик Шейх Эдебали. Команда обнаружила хлеб под красной землей у входа в заднюю комнату жилища.

Микроскопический анализ показал, что хлеб изготовили преимущественно из пшеницы эммер, известной местным населением как герник или кавилка, и чечевицы. По словам профессора Тюрктеки, хлеб имел ферментированное тесто, выпекался при температуре около 150 °C, что давало хрустящую внешнюю корочку и мягкую середину.

Этот особый ритуал свидетельствует о том, что хлеб имел как пищевое, так и символическое значение Фото: Küllüoba Excavation Directorate

"Пшеница эммер богата белком и имеет низкое содержание глютена", — отметил ученый в интервью, отметив ее высокую питательную ценность и низкое гликемическое воздействие благодаря содержанию клетчатки и устойчивого крахмала.

Этот особый ритуал свидетельствует о том, что хлеб имел как пищевое, так и символическое значение. Его размещение и обугливание указывают на преднамеренный акт, вероятно, направленный на обеспечение благословения или плодородия. Как пояснил профессор Тюрктеки, доказательства указывают на ритуальную жертву, призванную принести процветание или защиту домохозяйству.

Особой редкостью этой находки является ее сохранность. Органические материалы, такие как хлеб, редко выдерживают тысячелетия, и это лишь второй хорошо сохранившийся образец выпеченного хлеба, найденный в Анатолии, после ранее найденного невыпеченного образца из Чатал Гююка.

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В честь этого открытия муниципалитет Эскишехира представил современную версию "хлеба Куллюоба" через свою фабрику Halk Ekmek. Сейчас хлеб продается на местных рынках за 50 турецких лир и соединяет современных потребителей с традицией, начавшейся 5000 лет назад, демонстрируя прочную связь между едой, культурой и историей.

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