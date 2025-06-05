Какаду, дерущиеся с людьми за мусор, теперь стоят в очереди к фонтанчикам с водой: зачем им это

Новое исследование показывает, что дикие какаду в Западном Сиднее развили совершенно новую и уникальную «традицию питья». Птицы слетаются к фонтанчикам с водой и стоят в очереди, чтобы попить.

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Об этом говорится в журнале Biology Letters, пишет Live Science.

Какаду — умные птицы, способные использовать инструменты, решать головоломки и даже играть в гольф. Желтохохлые какаду (Cacatua galerita) обитают в Австралии, а в Сиднее они научились открывать мусорные баки, за что получили прозвище "мусорные попугаи". Им даже удается перехитрить людей, пытающихся их отпугнуть, в том, что ученые называют "гонкой вооружений инноваций".

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Новая традиция "мусорных попугаев"

Исследователи заметили, что дикие какаду в Сиднее, Западная Австралия, научились пить из фонтанчиков с поворотной ручкой: птицы поворачивают ручку ногами и используют вес тела, чтобы держать ее открытой. Любопытно, что птицы также стоят в очереди, чтобы попить. Ученые теперь считают, что такое поведение можно квалифицировать как новую местную традицию.

В ходе исследования ученые проанализировали видеоролики, на которых какаду демонстрируют свои навыки управления фонтаном. Результаты указывают на то, что городские животные удивительно гибки: быстро меняющаяся городская среда может подтолкнуть животных к решению новых проблем. Например, некоторые городские птицы адаптируют свои песни, чтобы их было слышно сквозь шумовое загрязнение, а другие используют созданные человеком сооружения в качестве естественных мест гнездования.

Отметим, что впервые любопытное поведение с фонтанчиками было замечено учеными еще в 2018 году. По словам соавтора нового исследования, когнитивного эколога из Австралийского национального университета Люси Аплин, когда они с командой узнали об этом, они установили две камеры с датчиками движения вокруг одного питьевого фонтанчик резиновой крышкой со встроенным носиком и подпружиненной поворотной ручкой. Анализ видео показал, что на управление этими фонтанчиками с водой нелегко наткнуться случайно: это требует мелкой моторики и скоординированной последовательности действий.

Команда обнаружила, что какаду используют обе ноги, чтобы манипулировать поворотной ручкой, затем опускают свой вес, чтобы повернуть ручку по часовой стрелке и не дают ей отскочить назад. Любопытно, что около половины попыток птиц открыть фонтанчик заканчивались успехом.

Птицы с большим мозгом

Исследования связывают больший размер мозга и большую инновационность с видами птиц, живущих в городах, то есть виды, которые изобретают и решают проблемы, как правило, лучше адаптируются в городах.

По словам когнитивного биолога из Венского университета ветеринарной медицины в Австрии Элис Ауэрсперг, какаду обладают игривым любопытством. Они очень настойчивы в своих манипуляциях с объектами и легко подкрепляются, если поведение оказывается полезным.

Предполагается, что новое поведение с фонтанами, вероятно, началось как индивидуальное новшество, а затем распространилось в местной популяции через наблюдение за другими птицами. Но у отдельных какаду есть различные стили в том, как они управляются с фонтаном, поэтому, хотя они могли получить идею использовать фонтан от других птиц, они, вероятно, индивидуально отрабатывали мелкие детали путем проб и ошибок.

Ученые также признают, что все еще не совсем понятно, почему птицы используют сложные головоломки фонтанчиков, вместо того, чтобы использовать воду из других источников. Исследователи предполагают, что птицы предпочитают вкус воды или чувствуют себя в большей безопасности от хищников у фонтана на открытой местности с лучшей видимостью потенциальных угроз.

Ранее Фокус писал о том, что какаду в Австралии учат друг друга грабить мусорные баки.