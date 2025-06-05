Какаду, що б'ються з людьми за сміття, тепер стоять у черзі до фонтанчиків із водою: навіщо їм це

Нове дослідження показує, що дикі какаду в Західному Сіднеї розвинули абсолютно нову й унікальну "традицію пиття". Птахи злітаються до фонтанчиків із водою і стоять у черзі, щоб попити.

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Про це йдеться в журналі Biology Letters, пише Live Science.

Какаду — розумні птахи, здатні використовувати інструменти, вирішувати головоломки й навіть грати в гольф. Жовтохохлі какаду (Cacatua galerita) мешкають в Австралії, а в Сіднеї вони навчилися відкривати сміттєві баки, за що отримали прізвисько "сміттєві папуги". Їм навіть вдається перехитрити людей, які намагаються їх відлякати, в тому, що вчені називають "перегонами озброєнь інновацій".

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Нова традиція "сміттєвих папуг"

Дослідники помітили, що дикі какаду в Сіднеї, Західна Австралія, навчилися пити з фонтанчиків із поворотною ручкою: птахи повертають ручку ногами й використовують вагу тіла, щоб тримати її відкритою. Цікаво, що птахи також стоять у черзі, щоб попити. Учені тепер вважають, що таку поведінку можна кваліфікувати як нову місцеву традицію.

Під час дослідження вчені проаналізували відеоролики, на яких какаду демонструють свої навички управління фонтаном. Результати вказують на те, що міські тварини напрочуд гнучкі: міське середовище, що швидко змінюється, може підштовхнути тварин до розв'язання нових проблем. Наприклад, деякі міські птахи адаптують свої пісні, щоб їх було чутно крізь шумове забруднення, а інші використовують створені людиною споруди як природні місця гніздування.

Зазначимо, що вперше цікава поведінка з фонтанчиками була помічена вченими ще 2018 року. За словами співавтора нового дослідження, когнітивного еколога з Австралійського національного університету Люсі Аплін, коли вони з командою дізналися про це, вони встановили дві камери з датчиками руху навколо одного питного фонтанчика з гумовою кришкою, з вбудованим носиком і підпружиненою поворотною ручкою. Аналіз відео показав, що на управління цими фонтанчиками з водою нелегко наштовхнутися випадково: це вимагає дрібної моторики та скоординованої послідовності дій.

Команда виявила, що какаду використовують обидві ноги, щоб маніпулювати поворотною ручкою, потім опускають свою вагу, щоб повернути ручку за годинниковою стрілкою і не дають їй відскочити назад. Цікаво, що близько половини спроб птахів відкрити фонтанчик закінчувалися успіхом.

Птахи з великим мозком

Дослідження пов'язують більший розмір мозку і більшу інноваційність з видами птахів, які живуть у містах, тобто види, які винаходять і розв'язують проблеми, як правило, краще адаптуються в містах.

За словами когнітивного біолога з Віденського університету ветеринарної медицини в Австрії Еліс Ауерсперг, какаду мають грайливу цікавість. Вони дуже наполегливі у своїх маніпуляціях з об'єктами й легко підкріплюються, якщо поведінка виявляється корисною.

Передбачається, що нова поведінка з фонтанами, ймовірно, почалася як індивідуальне нововведення, а потім поширилася в місцевій популяції через спостереження за іншими птахами. Але в окремих какаду є різні стилі в тому, як вони справляються з фонтаном, тому, хоча вони могли отримати ідею використовувати фонтан від інших птахів, вони, ймовірно, індивідуально відпрацьовували дрібні деталі шляхом проб і помилок.

Вчені також визнають, що все ще не зовсім зрозуміло, чому птахи використовують складні головоломки фонтанчиків, замість того, щоб використовувати воду з інших джерел. Дослідники припускають, що птахи віддають перевагу смаку води або почуваються в більшій безпеці від хижаків біля фонтану на відкритій місцевості з кращою видимістю потенційних загроз.

Раніше Фокус писав про те, що какаду в Австралії вчать одне одного грабувати сміттєві баки.