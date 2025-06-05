Сыграла важную роль: в Нидерландах археологи нашли здание римской эпохи (фото)

Во время плановых раскопок, связанных со строительством в районе Ваалфронт в Неймегене, Нидерланды, археологи обнаружили фундамент необычно большого здания римской эпохи. Расположенное вблизи реки Ваал, сооружение имеет размеры примерно 30 на 35 метров и включает просторный двор размером 20 на 25 метров.

Related video

Об этом пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Здание нашли на исторической территории Ульпия Новиомагус, первого римского города, основанного на территории современных Нидерландов.

Среди находок, заслуживающих внимания, археологи обнаружили фрагменты известняковых колонн, которые свидетельствуют о том, что здание когда-то имело колоннаду — архитектурный стиль, который обычно ассоциируется с римскими рынками, форумами или административными центрами.

Тобиас ван Эльферен, советник по вопросам культурного наследия, заявил: "Каждая новая находка помогает нам добавить еще несколько кусочков к пазлу римского прошлого Неймегена".

Он отметил, что размер и структура здания указывают на то, что оно, вероятно, имело важную общественную функцию.

Среди находок, заслуживающих внимания, археологи обнаружили фрагменты известняковых колонн Фото: Gemeente Nijmegen

Археологи также обнаружили черепицу, керамику и повседневные римские предметы, что еще больше подтверждает теорию об активном поселении в этой зоне.

Местоположение является особенно важным, поскольку ранее не было найдено никаких задокументированных римских сооружений так близко к реке Ваал. Это ставит под сомнение предыдущие предположения о границах города, указывая на более глобальный городской след, чем считалось ранее.

Этот участок является частью будущего проекта Waalkwartier West, который включает планы строительства жилья, общественных пространств и инфраструктуры вблизи комплекса Honig.

Хотя значительная часть римских слоев останется сохраненной, участки под запланированной жилой башней требовали быстрых раскопок из-за сроков строительства.

Полные размеры здания остаются неизвестными, поскольку его северный край лежит под подпорной стеной вдоль реки, а восточная сторона простирается за пределы текущего участка раскопок.

Ульпия Новиомагус была основана после 70 года н.э. и ко II веку превратилась в крупный городской центр с такими удобствами, как бани, храмы и форум. В период своего расцвета город насчитывал тысячи жителей со всей Римской империи, что сделало его одним из самых разнообразных городов в регионе.

Город начал приходить в упадок около 300 года н. э., переместившись в район, который сейчас называется Валькхоф. Поскольку раскопки завершаются на этой неделе, исследователи надеются, что дополнительные данные прояснят функцию здания и будут способствовать более широкому пониманию римской городской жизни в Нидерландах.

Важно

Исчезли без единого следа: таинственная человеческая популяция попала в Америку 6000 лет назад

Это открытие укрепляет репутацию Неймегена как важного археологического памятника и окна в древний гражданский ландшафт региона.

Также Фокус писал о древнем монастыре в Стамбуле, известном как Кровавая церковь. Это единственная купольная византийская церковь в городе, которая до сих пор функционирует как место поклонения и никогда не была превращена в мечеть.

Также мы рассказывали о редком открытии в Германии. Исследователи обнаружили погребальные урны бронзового века, которые сохранились невредимыми до наших дней.