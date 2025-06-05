Відіграла важливу роль: у Нідерландах археологи знайшли будівлю римської епохи (фото)

Під час планових розкопок, пов'язаних із будівництвом у районі Ваалфронт в Неймегені, Нідерланди, археологи виявили фундамент незвично великої будівлі римської епохи. Розташована поблизу річки Ваал, споруда має розміри приблизно 30 на 35 метрів і включає просторий двір розміром 20 на 25 метрів.

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Про це пише Arkeonews.

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Будівлю знайшли на історичній території Ульпія Новіомагус, першого римського міста, заснованого на території сучасних Нідерландів.

Серед знахідок, що заслуговують на увагу, археологи виявили фрагменти вапнякових колон, які свідчать про те, що будівля колись мала колонаду — архітектурний стиль, який зазвичай асоціюється з римськими ринками, форумами або адміністративними центрами.

Тобіас ван Ельферен, радник із питань культурної спадщини, заявив: "Кожна нова знахідка допомагає нам додати ще кілька шматочків до пазла римського минулого Неймегена".

Він зазначив, що розмір і структура будівлі вказують на те, що вона, ймовірно, мала важливу громадську функцію.

Серед знахідок, що заслуговують на увагу, археологи виявили фрагменти вапнякових колон Фото: Gemeente Nijmegen

Археологи також виявили черепицю, кераміку та повсякденні римські предмети, що ще більше підтверджує теорію про активне поселення в цій зоні.

Місцезнаходження є особливо важливим, оскільки раніше не було знайдено жодних задокументованих римських споруд так близько до річки Ваал. Це ставить під сумнів попередні припущення про межі міста, вказуючи на глобальніший міський слід, ніж вважалося раніше.

Ця ділянка є частиною майбутнього проекту Waalkwartier West, який включає плани будівництва житла, громадських просторів та інфраструктури поблизу комплексу Honig.

Хоча значна частина римських шарів залишиться збереженою, ділянки під запланованою житловою вежею вимагали швидких розкопок через терміни будівництва.

Повні розміри будівлі залишаються невідомими, оскільки її північний край лежить під підпірною стіною вздовж річки, а східна сторона простягається за межі поточної ділянки розкопок.

Ульпія Новіомагус була заснована після 70 року н. е. і до II століття перетворилася на великий міський центр з такими зручностями, як лазні, храми та форум. У період свого розквіту місто налічувало тисячі жителів з усієї Римської імперії, що робило його одним з найрізноманітніших міст у регіоні.

Місто почало занепадати близько 300 року н. е., перемістившись у район, який зараз називається Валькхоф. Оскільки розкопки завершуються цього тижня, дослідники сподіваються, що додаткові дані прояснять функцію будівлі та сприятимуть ширшому розумінню римського міського життя в Нідерландах.

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Це відкриття зміцнює репутацію Неймегена як важливого археологічного пам'ятника та вікна у стародавній цивільний ландшафт регіону.

Також Фокус писав про стародавній монастир в Стамбулі, відомий як Кривава церква. Це єдина купольна візантійська церква в місті, яка досі функціонує як місце поклоніння і ніколи не була перетворена на мечеть.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.