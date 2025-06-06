33-метровая пирамида и обсерватория: в таинственном треугольнике майя нашли необычные сооружения (фото)

В джунглях Гватемалы археологи обнаружили руины трех древних городов майя, расположенных примерно в 5 км друг от друга в форме треугольника. Эти поселения покинули 1100 лет назад.

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Об этом пишет Live Science.

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Одна из самых интересных достопримечательностей называется Лос-Абуэлос, название происходит от двух каменных скульптур — мужчины и женщины — которые были обнаружены на этом месте. По данным Министерства культуры и спорта Гватемалы, считается, что эти фигуры представляют предков общины.

Лос-Абуэлос, вероятно, был церемониальным центром, где сооружения были расположены так, чтобы фиксировать астрономические события, такие как солнцестояния и равноденствия.

Во время раскопок археологи нашли не только человеческие останки, но и следы ритуальной деятельности Фото: Courtesy of the Guatemala Ministry of Culture and Sports

Во время раскопок археологи нашли не только человеческие останки, но и следы ритуальной деятельности, в частности два скелета котов, керамические сосуды, ракушки и наконечники стрел.

Другим важным открытием является Петнал, город с 33-метровой пирамидой с плоской вершиной и камерой, содержащей выцветшие фрески красного, белого и черного цветов. Хотя тематика фресок остается неясной, считается, что это место выполняло политическую функцию.

Здесь также был обнаружен алтарь в форме лягушки — символ плодородия и обновления в культуре майя, как отмечают Роберт Шарер и Лоа Тракслер в книге "Древние майя: шестое издание". Такие алтари ранее были найдены в других местах и, вероятно, использовались в церемониальных обрядах.

Третье место, Камбраяль, содержит систему каналов, берущих начало из водохранилища, расположенного на вершине дворца. Эксперты предполагают, что эти каналы были построены для управления отходами, что свидетельствует о глубоком понимании градостроительства.

Меган О'Нил, профессор истории искусства в Эмориском университете, отметила важность найденных на этих местах целых керамических сосудов. Она отметила, что эти артефакты могут помочь отследить предметы, которые ранее были разграблены и сейчас хранятся в частных или музейных коллекциях, до их первоначального контекста.

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Эти открытия были сделаны словацкими и гватемальскими исследователями, работающими в рамках Археологического проекта Уашактун (PARU), который с 2009 года задокументировал 176 памятников майя. Лишь часть из них — 20 на данный момент — была раскопана, что свидетельствует о том, что в этом исторически богатом регионе еще многое остается исследовать.

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