33-метрова піраміда та обсерваторія: у таємничому трикутнику мая знайшли незвичайні споруди (фото)

У джунглях Гватемали археологи виявили руїни трьох стародавніх міст мая, розташованих приблизно за 5 км один від одного у формі трикутника. Ці поселення покинули 1100 років тому.

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Про це пише Live Science.

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Одна з найцікавіших пам'яток називається Лос-Абуелос, назва походить від двох кам'яних скульптур — чоловіка і жінки — які були виявлені на цьому місці. За даними Міністерства культури і спорту Гватемали, вважається, що ці фігури представляють предків громади.

Лос-Абуелос, ймовірно, був церемоніальним центром, де споруди були розташовані так, щоб фіксувати астрономічні події, такі як сонцестояння та рівнодення.

Під час розкопок археологи знайшли не тільки людські останки, а й сліди ритуальної діяльності Фото: Courtesy of the Guatemala Ministry of Culture and Sports

Під час розкопок археологи знайшли не тільки людські останки, а й сліди ритуальної діяльності, зокрема два скелети котів, керамічні посудини, мушлі та наконечники стріл.

Іншим важливим відкриттям є Петнал, місто з 33-метровою пірамідою з плоскою вершиною і камерою, що містить вицвілі фрески червоного, білого і чорного кольорів. Хоча тематика фресок залишається незрозумілою, вважається, що це місце виконувало політичну функцію.

Тут також було виявлено вівтар у формі жаби — символ родючості та оновлення в культурі мая, як зазначають Роберт Шарер і Лоа Тракслер у книзі "Стародавні мая: шосте видання". Такі вівтарі раніше були знайдені в інших місцях і, ймовірно, використовувалися в церемоніальних обрядах.

Третє місце, Камбраяль, містить систему каналів, що беруть початок з водосховища, розташованого на вершині палацу. Експерти припускають, що ці канали були побудовані для управління відходами, що свідчить про глибоке розуміння містобудування.

Меган О'Ніл, професорка історії мистецтва в Еморіському університеті, наголосила на важливості знайдених на цих місцях цілих керамічних посудин. Вона зазначила, що ці артефакти можуть допомогти відстежити предмети, які раніше були розграбовані і зараз зберігаються в приватних або музейних колекціях, до їхнього первісного контексту.

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Ці відкриття були зроблені словацькими та гватемальськими дослідниками, які працюють у рамках Археологічного проєкту Уашактун (PARU), який з 2009 року задокументував 176 пам'яток мая. Лише частина з них — 20 на цей час — була розкопана, що свідчить про те, що в цьому історично багатому регіоні ще багато чого залишається дослідити.

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