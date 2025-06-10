Такого в Ирландии еще не находили: археологи раскопали артефакт римской эпохи

Во время недавних раскопок на севере Дублина археологи обнаружили важный римский артефакт. Это место, форт железного века, давно интересовало экспертов своими следами римского влияния в Ирландии.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Недавняя находка — целый римский горшок — является первой в стране и проливает новый свет на древние связи между Римской империей и ирландскими общинами.

Кристин Бейкер из совета графства Фингал отметила, что хотя на протяжении многих лет находили несколько римских предметов, в частности фрагменты амфор и украшения, эта неповрежденная посуда выделяется среди других.

"Никто раньше не видел такого горшка в Ирландии", — сказала она.

Раскопки в Друмана продолжаются уже пять лет, в результате которых были обнаружены разнообразные импортные товары, такие как стеклянная посуда, керамические емкости, хлеб из спельты и оливковое масло.

В этом сезоне археологи нашли костяные расчески, кубики из рогов, игровые фишки и цветные стеклянные бусины.

Стратегическое расположение места раскопок вдоль побережья дало основания для теорий, что оно служило либо римским военным плацдармом, либо, что более вероятно, коммерческим центром для торговли с местным населением.

Находка неповрежденного горшка, раскопанного вверх дном рядом с большим обломком амфоры, добавляет веса интерпретации Друмана как важной цепи в сети обмена между Римом и Ирландией.

Эксперты теперь очистят и законсервируют сосуд, а также планируют провести дальнейшее исследование почвы на наличие следов древнего органического вещества.

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Эта находка демонстрирует значение Друмана как ключевого археологического объекта для понимания взаимодействия Ирландии с более широким античным миром. Горшок будет выставлен в Национальном музее Ирландии.

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