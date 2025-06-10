Такого в Ірландії ще не знаходили: археологи розкопали артефакт римської епохи

Під час недавніх розкопок на півночі Дубліна археологи виявили важливий римський артефакт. Це місце, форт залізного віку, давно цікавило експертів своїми слідами римського впливу в Ірландії.

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Про це пише Heritage Daily.

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Нещодавня знахідка — цілий римський горщик — є першою в країні і проливає нове світло на давні зв'язки між Римською імперією та ірландськими громадами.

Крістін Бейкер з ради графства Фінгал зазначила, що хоча впродовж багатьох років знаходили кілька римських предметів, зокрема фрагменти амфор і прикраси, цей непошкоджений посуд виділяється серед інших.

"Ніхто раніше не бачив такого горщика в Ірландії", — сказала вона.

Розкопки в Друмана тривають вже п'ять років, в результаті яких було виявлено різноманітні імпортні товари, такі як скляний посуд, керамічні ємності, хліб зі спельти та оливкова олія.

Цього сезону археологи знайшли кістяні гребінці, кубики з рогів, ігрові фішки та кольорові скляні намистини.

Стратегічне розташування місця розкопок уздовж узбережжя дало підстави для теорій, що воно слугувало або римським військовим плацдармом, або, що більш імовірно, комерційним центром для торгівлі з місцевим населенням.

Знахідка неушкодженого горщика, розкопного догори дном поруч із великим уламком амфори, додає ваги інтерпретації Друмана як важливого ланцюга в мережі обміну між Римом та Ірландією.

Експерти тепер очистять та законсервують посудину, а також планують провести подальше дослідження ґрунту на наявність слідів стародавньої органічної речовини.

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Ця знахідка демонструє значення Друмана як ключового археологічного об'єкта для розуміння взаємодії Ірландії з ширшим античним світом. Горщик буде виставлений в Національному музеї Ірландії.

Раніше Фокус писав про неординарну могилу вікінгів, яку розкопали в Норвегії. Поховальний човен вперше знайшли у травні 2025 року, коли любителі-пошуковці натрапили на артефакти за допомогою металошукачів.

Також ми розповідали про рідкісне відкриття у Німеччині. Дослідники виявили поховальні урни бронзового віку, які збереглися неушкодженими до наших часів.