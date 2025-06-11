Стигматизация веса: почему мы не можем похудеть, несмотря на диеты и спорт

Задолго до того, как большинство детей идут в школу, некоторые из них уже испытывают страх быть оцененными по внешности. Это отражает проблему, которая все больше беспокоит исследователей: влияние стигматизации веса на психическое здоровье, особенно среди лиц, перенесших операцию по снижению веса.

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Об этом пишет Live Science.

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В качестве примера, имя Отем Хютт привлекло внимание в средней школе, когда она потеряла более половины своего веса благодаря строгой диете и физическим упражнениям, о чем написала местная газета.

"Несмотря на то, что я хорошо училась, мне кажется, что это никогда не имело такого значения, как эта статья о моей внешности", — рассказала женщина. Когда ее вес вернулся, Хютт столкнулась с осуждением, что привело к расстройствам пищевого поведения и депрессии.

Несмотря на то, что во время учебы в колледже она дважды попадала в больницу из-за суицидальных мыслей и придерживалась строгого режима физических упражнений, включая участие в двух марафонах, осуждение не исчезало.

В 2022 году она решила сделать бариатрическую операцию. Хотя она значительно похудела, она говорит, что социальное давление осталось.

"Если ты выглядишь ожиревшей и не достигла своей цели по весу, ты выглядишь [для некоторых] как неудачница", — сказала Хютт. Клинический психолог Ларисса Макгаррити, которая изучает последствия для психического здоровья после операции по снижению веса, отметила, что опыт Хютт далеко не единичный.

Исследование под руководством Макгаррити изучало, как стигматизация веса влияет на людей до и после бариатрической операции.

Стигматизация веса происходит от ложного представления, что размер тела полностью зависит от личного контроля Фото: Freepik

Опросив 148 пациентов в разных точках в течение нескольких лет, исследователи обнаружили, что уменьшение восприятия стигматизации веса — а не фактическое похудение — было связано с лучшим психическим здоровьем и улучшением пищевого поведения.

И наоборот, те, кто все еще испытывал осуждение после операции, чаще страдали от депрессии, тревоги и расстройств пищевого поведения. Эти выводы свидетельствуют, что именно стигматизация, а не размер тела, может быть основным препятствием для улучшения здоровья после операции.

Стигматизация веса происходит от ложного представления, что размер тела полностью зависит от личного контроля. На самом деле на вес влияет сочетание генетики, биологии, психического здоровья и факторов окружающей среды.

Исследования показывают, что без медицинской поддержки долгосрочная потеря веса является чрезвычайно сложной. Несмотря на это, более 40% взрослых американцев сообщают о дискриминации, связанной с весом.

По данным Всемирной федерации ожирения, такой тип предвзятости связан с повышенным стрессом, воспалением и ухудшением психического здоровья.

Эксперты, такие как Ребекка Пуль из Университета Коннектикута, отмечают, что хотя бариатрическая хирургия является самым эффективным методом лечения тяжелого ожирения, мало исследований было посвящено тому, как стигматизация влияет на пациентов после операции.

Недавнее исследование показывает, что для реального и длительного улучшения здоровья необходимо бороться со стигматизацией на каждом этапе — от лечения до долгосрочного наблюдения.

"Мы должны лучше относиться к людям в нашей жизни, которые борются с лишним весом", — сказала МакГаррити.

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Хютт поддержала эту мысль, призывая людей относиться с пониманием к себе. "Вы не сломлены. Вы не потерпели поражение, потому что не похудели", — сказала она.

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Этот материал носит лишь информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.