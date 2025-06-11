Стигматизація ваги: чому ми не можемо схуднути, попри дієти і спорт

Задовго до того, як більшість дітей йдуть до школи, деякі з них вже відчувають страх бути оціненими за зовнішністю. Це відображає проблему, яка все більше турбує дослідників: вплив стигматизації ваги на психічне здоров'я, особливо серед осіб, які перенесли операцію зі зниження ваги.

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Про це пише Live Science.

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Як приклад, ім'я Отем Хютт привернуло увагу в середній школі, коли вона втратила більше половини своєї ваги завдяки суворій дієті та фізичним вправам, про що написала місцева газета.

"Попри те, що я добре вчилася, мені здається, що це ніколи не мало такого значення, як ця стаття про мою зовнішність", — розповіла жінка. Коли її вага повернулася, Хютт зіткнулася з осудом, що призвело до розладів харчової поведінки та депресії.

Попри те, що під час навчання в коледжі вона двічі потрапляла до лікарні через суїцидальні думки і дотримувалася суворого режиму фізичних вправ, включаючи участь у двох марафонах, осуд не зникав.

У 2022 році вона вирішила зробити баріатричну операцію. Хоча вона значно схудла, вона каже, що соціальний тиск залишився.

"Якщо ти виглядаєш ожирілим і не досягла своєї мети щодо ваги, ти виглядаєш [для деяких] як невдаха", — сказала Хютт. Клінічна психологиня Ларисса Макгарріті, яка вивчає наслідки для психічного здоров'я після операції зі зниження ваги, зазначила, що досвід Хютт далеко не поодинокий.

Дослідження під керівництвом Макгарріті вивчало, як стигматизація ваги впливає на людей до і після баріатричної операції.

Стигматизація ваги походить від хибного уявлення, що розмір тіла повністю залежить від особистого контролю Фото: Freepik

Опитавши 148 пацієнтів у різних точках протягом декількох років, дослідники виявили, що зменшення сприйняття стигматизації ваги — а не фактичне схуднення — було пов'язане з кращим психічним здоров'ям і поліпшенням харчової поведінки.

І навпаки, ті, хто все ще відчував осуд після операції, частіше страждали від депресії, тривоги та розладів харчової поведінки. Ці висновки свідчать, що саме стигматизація, а не розмір тіла, може бути основною перешкодою для поліпшення здоров'я після операції.

Стигматизація ваги походить від хибного уявлення, що розмір тіла повністю залежить від особистого контролю. Насправді на вагу впливає поєднання генетики, біології, психічного здоров'я та факторів навколишнього середовища.

Дослідження показують, що без медичної підтримки довгострокова втрата ваги є надзвичайно складною. Попри це, понад 40% дорослих американців повідомляють про дискримінацію, пов'язану з вагою.

За даними Всесвітньої федерації ожиріння, такий тип упередженості пов'язаний із підвищеним стресом, запаленням та погіршенням психічного здоров'я.

Експерти, такі як Ребекка Пуль з Університету Коннектикуту, зазначають, що хоча баріатрична хірургія є найефективнішим методом лікування важкого ожиріння, мало досліджень було присвячено тому, як стигматизація впливає на пацієнтів після операції.

Недавнє дослідження показує, що для реального та тривалого поліпшення здоров'я необхідно боротися зі стигматизацією на кожному етапі — від лікування до довгострокового спостереження.

"Ми повинні краще ставитися до людей у нашому житті, які борються із зайвою вагою", — сказала МакГарріті.

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Хютт підтримала цю думку, закликаючи людей ставитися з розумінням до себе. "Ви не зламані. Ви не зазнали поразки, тому що не схудли", — сказала вона.

Раніше Фокус писав про небезпечні тренди TikTok. Нове дослідження висвітлило ризики вірусних відео про красу, які рекламують численні продукти, що обіцяють "світлішу, яскравішу шкіру".

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.