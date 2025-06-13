Опасная ситуация на орбите: спутники уничтожаются и падают на Землю, что происходит

Когда Солнце направляет в сторону Земли мощные потоки плазмы, верхние слои атмосферы нашей планеты меняются. Это значит, что спутники на низкой околоземной орбите сталкиваются с большим сопротивлением. Это приводит к тому, что спутники начинают падать вниз. Ученые считают, что, изменив конструкцию спутников, можно решить эту проблему.

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Хотя считается, что космос начинается на высоте 100 км от Земли, на самом деле не существует четкой границы, которая отделяет атмосферу нашей планеты от космоса. Атмосфера Земли существует на высоте в несколько сотен километров над поверхностью планеты и через ее верхнюю часть пролетают спутники. На низкой околоземной орбите. Это создает небольшое сопротивление и спутники немного снижаются, но это не страшно. Ученые выяснили, что во время геомагнитных бурь ситуация становится намного хуже, пишет Universe Today.

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Когда Солнце выбрасывает потоки плазмы в сторону Земли, частицы плазмы сталкиваются с магнитным полем нашей планеты, что приводит к появлению геомагнитной бури. В тоже время солнечные частицы сталкиваются с термосферой Земли, частью атмосферы, которая начинается на высоте 80 км и заканчивается на высоте 700 км над поверхностью Земли.

Согласно исследованию, опубликованному на сервере препринтов arXiv, во время геомагнитной бури термосфера нагревается больше, чем обычно и расширяется. Как показало исследование, даже спутники, которые находятся на высоте 400 км, испытывают большее сопротивление во время движения, что приводит к снижению их орбиты. Некоторые из этих спутников вообще падают в нижние слои атмосферы, где и сгорают. Даже если спутники не уничтожаются сразу, значительно сокращается срок их службы, ведь они со временем спускаются все ниже и ниже.

Когда Солнце выбрасывает потоки плазмы в сторону Земли, частицы плазмы сталкиваются с магнитным полем нашей планеты, что приводит к появлению геомагнитной бури Фото: NASA

Ученые выяснили, что наиболее негативное влияние на спутники оказывают не обычные корональные выбросы массы, то есть потоки плазмы, выброшенные вместе со вспышками на Солнце, а плазма, которая вырывается из корональных дыр на Солнце.

Основой исследования стали данные космических аппаратов Swarm Европейского космического агентства, которые изучают магнитное поле Земли.

Ученые также рассмотрели баллистический коэффициент (БК) спутников и то, как он повлиял на вызванное геомагнитной бурей снижение орбиты. БК рассчитывается по формуле, основанной на массе спутника, лобовом сопротивлении и поперечном сечении, перпендикулярном направлению движения, и выражается в кг/м². Он описывает, насколько хорошо спутник будет преодолевать сопротивление атмосферы. Спутник с более высоким БК будет испытывать меньшее сопротивление, а спутник с более низким БК будет испытывать большее сопротивление, и он будет снижаться быстрее, говорят ученые.

Авторы исследования считают, что нужно изменить конструкции спутников, а также лучше прогнозировать геомагнитные бури, что позволит продлить жизнь аппаратов на орбите.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что сильная активность Солнца уничтожает спутники Starlink компании SpaceX.

Также Фокус писал о том, что Луна в отличие от Марса с красным оттенком или Нептуна с синим оттенком, является серым миром. Но на Луне есть цветные элементы, которые могут многое рассказать о событиях, произошедших в далеком прошлом на спутнике Земли.