Небезпечна ситуація на орбіті: супутники знищуються і падають на Землю, що відбувається

Коли Сонце спрямовує в бік Землі потужні потоки плазми, верхні шари атмосфери нашої планети змінюються. Це означає, що супутники на низькій навколоземній орбіті стикаються з великим опором. Це призводить до того, що супутники починають падати вниз. Вчені вважають, що, змінивши конструкцію супутників, можна вирішити цю проблему.

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Хоча вважається, що космос починається на висоті 100 км від Землі, насправді не існує чіткої межі, яка відокремлює атмосферу нашої планети від космосу. Атмосфера Землі існує на висоті в кілька сотень кілометрів над поверхнею планети і через її верхню частину пролітають супутники. На низькій навколоземній орбіті. Це створює невеликий опір і супутники трохи знижуються, але це не страшно. Вчені з'ясували, що під час геомагнітних бур ситуація стає набагато гіршою, пише Universe Today.

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Коли Сонце викидає потоки плазми в бік Землі, частинки плазми стикаються з магнітним полем нашої планети, що призводить до появи геомагнітної бурі. Водночас сонячні частинки стикаються з термосферою Землі, частиною атмосфери, яка починається на висоті 80 км і закінчується на висоті 700 км над поверхнею Землі.

Згідно з дослідженням, опублікованим на сервері препринтів arXiv, під час геомагнітної бурі термосфера нагрівається більше, ніж зазвичай і розширюється. Як показало дослідження, навіть супутники, які перебувають на висоті 400 км, відчувають більший опір під час руху, що призводить до зниження їхньої орбіти. Деякі з цих супутників взагалі падають у нижні шари атмосфери, де й згорають. Навіть якщо супутники не знищуються одразу, значно скорочується термін їхньої служби, адже вони з часом спускаються дедалі нижче й нижче.

Коли Сонце викидає потоки плазми в бік Землі, частинки плазми стикаються з магнітним полем нашої планети, що призводить до появи геомагнітної бурі Фото: solar-system

Вчені з'ясували, що найбільш негативний вплив на супутники чинять не звичайні корональні викиди маси, тобто потоки плазми, викинуті разом зі спалахами на Сонці, а плазма, яка виривається з корональних дір на Сонці.

Основою дослідження стали дані космічних апаратів Swarm Європейського космічного агентства, які вивчають магнітне поле Землі.

Вчені також розглянули балістичний коефіцієнт (БК) супутників і те, як він вплинув на викликане геомагнітною бурею зниження орбіти. БК розраховується за формулою, що базується на масі супутника, лобовому опорі і поперечному перерізі, перпендикулярному напрямку руху, і виражається в кг/м². Він описує, наскільки добре супутник долатиме опір атмосфери. Супутник із вищим БК відчуватиме менший опір, а супутник із нижчим БК відчуватиме більший опір, і він знижуватиметься швидше, кажуть учені.

Автори дослідження вважають, що потрібно змінити конструкції супутників, а також краще прогнозувати геомагнітні бурі, що дасть змогу продовжити життя апаратів на орбіті.

Як уже писав Фокус, вчені з'ясували, що сильна активність Сонця знищує супутники Starlink компанії SpaceX.

Також Фокус писав про те, що Місяць на відміну від Марса з червоним відтінком або Нептуна з синім відтінком, є сірим світом. Але на Місяці є кольорові елементи, які можуть багато розповісти про події, що відбулися в далекому минулому на супутнику Землі.