Физики обнаружили проходы в другой мир: они замаскированы под известные объекты в космосе

В течение многих лет физики выдвигали теории о том, что некоторые черные дыры на самом деле могут быть червоточинами, и новое исследование показывает, что это на самом деле возможно.

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Хотя червоточины, своеобразные туннели в ткани пространства-времени, через которые можно попасть в другую часть Вселенной, математически возможны, нет никаких доказательств, что они существуют. Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, предлагают больше доказательств теории о том, что червоточины могут маскироваться под черные дыры, поскольку оба объекта имеют схожие характеристики, пишет Popular Mechanics.

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Червоточины, туннели в пространстве–времени, через которые можно попасть в другой мир, а если точнее, то в другую часть космоса относительно быстро, пока что являются гипотетическими объектами. Согласно многим теориям червоточины, которые еще называют кротовыми нормами, соединяют две точки в ткани пространства-времени, которые могут находиться на огромном расстоянии друг от друга. Некоторые физики считают, что с помощью этих объектов можно быстро перемещаться не только между звездными системами, но и между галактиками.

Одной из первых теоретических червоточин является мост Эйнштейна-Розена, но это просто определенное решение уравнений поля Эйнштейна, которое отображает геометрию пространства-времени в определенных условиях материи и энергии. Все теории о червоточинах основаны на существовании отрицательной энергии, явления которого не существует классической физике, но пока неясно есть ли оно в квантовой физике.

Хотя червоточины, своеобразные туннели в ткани пространства-времени, через которые можно попасть в другую часть Вселенной, математически возможны, нет никаких доказательств, что они существуют Фото: popularmechanics.com

Из-за странности пространства-времени, необходимой для формирования стабильной червоточины, некоторые физики рассматривали возможность того, что некоторые черные дыры на самом деле могут быть замаскированными червоточинами.

Хотя физика делает почти невозможным существование стабильных червоточин, математика показывает, что это возможно. Авторы нового исследования проанализировали определенный атрибут черных дыр Шварцшильда (гипотетические черные дыры, которые не вращаются и не имеют электрического поля), известный как квазинормальные моды (КНМ). Эти моды считаются квазинормальными, потому что они описывают характерные колебания пространства-времени, когда компактный объект возмущен, то есть они не продолжаются бесконечно.

Используя различные подходы при анализе различных типов возмущений физики пришли к выводу, что червоточина может последовательно воспроизводить КНМ, связанные со статическими черными дырами.

Физики предлагают больше доказательств теории о том, что червоточины могут маскироваться под черные дыры, поскольку оба объекта имеют схожие характеристики Фото: IFLS

Ученые говорят, что червоточины – это экзотические компактные объекты, которые выходят за рамки предсказаний общей теории относительности Эйнштейна, и теоретически они могут существовать, хотя их пока и не обнаружили. Скорее всего это связано с тем, что они точно имитируют наблюдаемые свойства черных дыр.

Физики предполагают, что сверхмассивные черные дыры в центрах галактик могут быть червоточинами. При этом свет, который излучает аккреционный диск черной дыры (из него материя попадает в черную дыру) может быть светом окружающим вход в червоточину, который точно имитирует свойства света аккреционного диска.

Физики намерены продолжить свое исследование, чтобы найти еще больше доказательств тому, что некоторые черные дыры могут быть червоточинами.

Как уже писал Фокус, миссия PUNCH от NASA представила первые изображения извержений на Солнце, известных как выбросы корональной массы. Ученые получили беспрецедентный взгляд на потоки плазмы, которые перемещаются по внутренней части Солнечной системы.

Также Фокус писал о том, что исторический полет астронавтов на орбиту перенесли из-за утечки воздуха в российском сегменте МКС.

Еще Фокус писал о том, что на самом деле Земля вращается не совсем вокруг Солнца. В этом нет ничего страшного или необычного, это просто физика.