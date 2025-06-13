Аппарат NASA запечатлел колоссальные взрывы на Солнце: почему они опасны для нас (видео)

Миссия PUNCH от NASA представила первые изображения извержений на Солнце, известных как выбросы корональной массы. Ученые получили беспрецедентный взгляд на потоки плазмы, которые перемещаются по внутренней части Солнечной системы.

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Ученые из NASA показали первые фотографии, а также видео, созданное на основе полученных данных, которые дают беспрецедентный взгляд на колоссальные извержения на Солнце. Понимание природы этих извержений имеет решающее значение для улучшения прогнозирования космической погоды, которая часто оказывает негативное влияние на наши технологии, пишет Space.

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Миссия PUNCH представляет собой четыре космических аппарата, которые работают как единое целое на солнечно-синхронной орбите. При этом они сохраняют одно и то же фиксированное положение относительно Солнца. Эта миссия была запущена в марте этого года, как уже писал Фокус.

Миссия PUNCH предназначена для изучения внешней атмосферы Солнца или короны, а также для изучения солнечного ветра, исходящего от Солнца и корональный выбросов массы.

Корональные выбросы масса представляют сбой огромные потоки плазмы и магнитного поля, которые выбрасывает Солнце. Если эта плазма направлена в сторону Земли, то при столкновении с магнитным полем нашей планеты, она вызывает появление геомагнитной бури. Она может нарушить работу спутников на орбите, систем GPS и электросетей на Земле.

Изображения корональных выбросов массы сделали три из четырех космических аппаратов миссии PUNCH Фото: NASA

Понимание механизмов, которые лежат в основе корональный выбросов массы, а также солнечного ветра, формирующих космическую погоду, позволят улучишь ее прогнозирование и защитить спутники и другие технологии.

Изображения корональных выбросов массы сделали три из четырех космических аппаратов миссии PUNCH. Специальные камеры вместе образуют "виртуальный инструмент", позволяющий ученым отслеживать корональные выбросы массы во внутренней части Солнечной системы более подробно, чем когда-либо прежде.

С помощью прибора четвертого аппарата, известного как коронограф, блокируется яркий свет Солнца, а потому можно увидеть корональные выбросы массы в мельчайших подробностях Фото: NASA

На видео можно увидеть, как плазма разлетается в разные стороны от Солнца. С помощью прибора четвертого аппарата, известного как коронограф, блокируется яркий свет Солнца, а потому можно увидеть корональные выбросы массы в мельчайших подробностях.

Миссия PUNCH в течение следующих двух лет будет проводить непрерывные 3D-наблюдения за внешней атмосферой Солнца и внутренней частью Солнечной системы. Отслеживая, как солнечный материал выходит, образуя солнечный ветер, ученые надеются получить более четкую картину того, как формируется и развивается космическая погода, включая такие события, как корональные выбросы массы и солнечные вспышки.

Также Фокус писал о том, что космический аппарат Solar Orbiter сделал изображения южного полюса нашей звезды, которого никто никогда не видел.

Как уже писал Фокус, спутники на орбите уничтожаются и падают на Землю. Когда Солнце направляет в сторону Земли мощные потоки плазмы, верхние слои атмосферы нашей планеты меняются. Это значит, что спутники на низкой околоземной орбите сталкиваются с большим сопротивлением. Это приводит к тому, что спутники начинают падать вниз. Ученые считают, что, изменив конструкцию спутников, можно решить эту проблему.