Апарат NASA зафіксував колосальні вибухи на Сонці: чому вони небезпечні для нас (відео)

Місія PUNCH від NASA представила перші зображення вивержень на Сонці, відомих як викиди корональної маси. Вчені отримали безпрецедентний погляд на потоки плазми, які переміщаються внутрішньою частиною Сонячної системи.

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Вчені з NASA показали перші фотографії, а також відео, створене на основі отриманих даних, які дають безпрецедентний погляд на колосальні виверження на Сонці. Розуміння природи цих вивержень має вирішальне значення для поліпшення прогнозування космічної погоди, яка часто негативно впливає на наші технології, пише Space.

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Місія PUNCH являє собою чотири космічні апарати, які працюють як єдине ціле на сонячно-синхронній орбіті. При цьому вони зберігають одне й те саме фіксоване положення щодо Сонця. Ця місія була запущена в березні цього року, як уже писав Фокус.

Місія PUNCH призначена для вивчення зовнішньої атмосфери Сонця або корони, а також для вивчення сонячного вітру, що виходить від Сонця і корональних викидів маси.

Корональні викиди маса являють собою величезні потоки плазми і магнітного поля, які викидає Сонце. Якщо ця плазма спрямована в бік Землі, то під час зіткнення з магнітним полем нашої планети, вона викликає появу геомагнітної бурі. Вона може порушити роботу супутників на орбіті, систем GPS і електромереж на Землі.

Зображення корональних викидів маси зробили три з чотирьох космічних апаратів місії PUNCH Фото: solar-system

Розуміння механізмів, які лежать в основі корональних викидів маси, а також сонячного вітру, що формують космічну погоду, дадуть змогу покращити її прогнозування і захистити супутники та інші технології.

Зображення корональних викидів маси зробили три з чотирьох космічних апаратів місії PUNCH. Спеціальні камери разом утворюють "віртуальний інструмент", що дає змогу вченим відстежувати корональні викиди маси у внутрішній частині Сонячної системи більш детально, ніж будь-коли раніше.

За допомогою приладу четвертого апарату, відомого як коронограф, блокується яскраве світло Сонця, а тому можна побачити корональні викиди маси в найдрібніших подробицях Фото: solar-system

На відео можна побачити, як плазма розлітається в різні боки від Сонця. За допомогою приладу четвертого апарату, відомого як коронограф, блокується яскраве світло Сонця, а тому можна побачити корональні викиди маси в найдрібніших подробицях.

Місія PUNCH протягом наступних двох років проводитиме безперервні 3D-спостереження за зовнішньою атмосферою Сонця і внутрішньою частиною Сонячної системи. Відстежуючи, як сонячний матеріал виходить, утворюючи сонячний вітер, вчені сподіваються отримати більш чітку картину того, як формується і розвивається космічна погода, включно з такими подіями, як корональні викиди маси і сонячні спалахи.

Також Фокус писав про те, що космічний апарат Solar Orbiter зробив зображення південного полюса нашої зірки, якого ніхто ніколи не бачив.

Як уже писав Фокус, супутники на орбіті знищуються і падають на Землю. Коли Сонце направляє в бік Землі потужні потоки плазми, верхні шари атмосфери нашої планети змінюються. Це означає, що супутники на низькій навколоземній орбіті стикаються з більшим опором. Це призводить до того, що супутники починають падати вниз. Вчені вважають, що, змінивши конструкцію супутників, можна вирішити цю проблему.