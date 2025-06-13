Фізики виявили проходи в інший світ: вони замасковані під відомі об'єкти в космосі

Протягом багатьох років фізики висували теорії про те, що деякі чорні діри насправді можуть бути червоточинами, і нове дослідження показує, що це насправді можливо.

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Хоча червоточини, своєрідні тунелі в тканині простору-часу, через які можна потрапити в іншу частину Всесвіту, математично можливі, немає жодних доказів, що вони існують. Автори дослідження, опублікованого на сервері препринтів arXiv, пропонують більше доказів теорії про те, що червоточини можуть маскуватися під чорні діри, оскільки обидва об'єкти мають схожі характеристики, пише Popular Mechanics.

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Червоточини, тунелі в просторі-часі, через які можна потрапити в інший світ, а якщо точніше, то в іншу частину космосу відносно швидко, поки що є гіпотетичними об'єктами. Згідно з багатьма теоріями червоточини, які ще називають кротовими нормами, з'єднують дві точки в тканині простору-часу, що можуть перебувати на величезній відстані одна від одної. Деякі фізики вважають, що за допомогою цих об'єктів можна швидко переміщатися не тільки між зоряними системами, а й між галактиками.

Однією з перших теоретичних червоточин є міст Ейнштейна-Розена, але це просто певний розв'язок рівнянь поля Ейнштейна, який відображає геометрію простору-часу за певних умов матерії та енергії. Усі теорії про червоточини ґрунтуються на існуванні від'ємної енергії, явища якого не існує в класичній фізиці, але поки що незрозуміло, чи є воно в квантовій фізиці.

Хоча червоточини, своєрідні тунелі в тканині простору-часу, через які можна потрапити в іншу частину Всесвіту, математично можливі, немає жодних доказів, що вони існують Фото: popularmechanics.com

Через дивину простору-часу, необхідну для формування стабільної червоточини, деякі фізики розглядали можливість того, що деякі чорні діри насправді можуть бути замаскованими червоточинами.

Хоча фізика робить майже неможливим існування стабільних червоточин, математика показує, що це можливо. Автори нового дослідження проаналізували певний атрибут чорних дір Шварцшильда (гіпотетичні чорні діри, що не обертаються і не мають електричного поля), відомий як квазінормальні моди (КНМ). Ці моди вважаються квазинормальними, бо вони описують характерні коливання простору-часу, коли компактний об'єкт збурений, тобто вони не продовжуються нескінченно.

Використовуючи різні підходи при аналізі різних типів збурень фізики дійшли висновку, що червоточина може послідовно відтворювати КНМ, пов'язані зі статичними чорними дірами.

Фізики пропонують більше доказів теорії про те, що червоточини можуть маскуватися під чорні діри, оскільки обидва об'єкти мають схожі характеристики Фото: IFLS

Учені кажуть, що червоточини — це екзотичні компактні об'єкти, які виходять за рамки прогнозів загальної теорії відносності Ейнштейна, і теоретично вони можуть існувати, хоча їх поки що й не виявили. Найімовірніше це пов'язано з тим, що вони точно імітують спостережувані властивості чорних дір.

Фізики припускають, що надмасивні чорні діри в центрах галактик можуть бути червоточинами. При цьому світло, яке випромінює аккреційний диск чорної діри (з нього матерія потрапляє до чорної діри), може бути світлом, що оточує вхід до червоточини і точно імітує властивості світла аккреційного диска.

Фізики мають намір продовжити своє дослідження, щоб знайти ще більше доказів того, що деякі чорні діри можуть бути червоточинами.

Як уже писав Фокус, місія PUNCH від NASA представила перші зображення вивержень на Сонці, відомих як викиди корональної маси. Вчені отримали безпрецедентний погляд на потоки плазми, які переміщаються по внутрішній частині Сонячної системи.

Також Фокус писав про те, що історичний політ астронавтів на орбіту перенесли через витік повітря в російському сегменті МКС.

Ще Фокус писав про те, що насправді Земля обертається не зовсім навколо Сонця. У цьому немає нічого страшного або незвичайного, це просто фізика.