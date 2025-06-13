Новый штамм COVID распространяется среди людей: какие симптомы

По миру распространяется новая разновидность COVID-19. Его официальное название — NB.1.8.1, но его уже начали называть "Нимбус". Сейчас распространение болезни зафиксировали примерно в 22 странах.

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Симптомы "Нимбуса" не особо отличаются от предыдущих разновидностей COVID-19, пишет IFLScience.

Поскольку новый вариант коронавируса относится к "семейству Омикрон" он имеет много схожего с другими заболеваниями, но у него есть одна особенность.

Симптомы:

кашель;

заложенность носа;

головная боль;

усталость;

боль в горле;

лихорадка (в некоторых случаях);

желудочно-кишечные проблемы — тошнота, диарея.

У каждого человека симптомы будут несколько отличаться, говорят врачи. Это зависит, в частности, и от имеющейся вакцинации. По данным ВОЗ последняя серия вакцин против COVID-19 еще должна защищать от "Нимбуса".

Особенность новой разновидности — особенно сильная боль в горле.

Специалисты отмечают, не все, кто имеет симптомы респираторного заболевания, обязательно имеет "Нимбус". Чтобы быть в этом убежденным, нужно сделать тест на COVID.

Эксперты продолжают следить за новым вирусом. Вирусолог Лара Эрреро из австралийского Университета Гриффита заявила, что есть некоторые доказательства того, что "Нимбус" может распространяться легче, чем предыдущие варианты, но нет оснований считать, что он вызовет более тяжелое течение заболевания.

Врач общей практики Навид Асиф сообщил, что болезнь распространилась примерно в 22 странах. Последние данные ВОЗ показали глобальный рост количества случаев заболевания, но это совсем не те цифры, которые были во время пандемии.

Напомним, 18 апреля Белый дом обновил сайт, посвященный эпидемии COVID-19. На сайте заверили, что вирус имеет лабораторное происхождение и мировая эпидемия началась из-за утечки из исследовательского института.

Позже китайские ученые отвергли идеи США о происхождении COVID-19, потому что идентифицировали первых граждан, которые им заразились. Вероятно, эти люди не могли получить вирус в результате утечки из лаборатории в Ухане или через условных "летучих мышей". По мнению КНР, вирус приехал в страну по морю. В качестве доказательства они отыскали публикации медиа об эпидемии с похожими симптомами, которую не заметили в США.