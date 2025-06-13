Новий штам COVID поширюється серед людей: які симптоми

Світом поширюється новий різновид COVID-19. Його офіційна назва — NB.1.8.1, але його вже почали називати "Німбус". Наразі поширення хвороби зафіксували приблизно в 22 країнах.

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Симптоми "Німбуса" не особливо відрізняються від попередніх різновидів COVID-19, пише IFLScience.

Оскільки новий варіант коронавірусу належить до "сімейства Омікрон" він має багато схожого з іншими захворюваннями, але в нього є одна особливість.

Симптоми:

кашель;

закладеність носа;

головний біль;

втома;

більу горлі;

лихоманка (у деяких випадках);

шлунково-кишкові проблеми — нудота, діарея.

У кожної людини симптоми будуть дещо відрізнятись, говорять лікарі. Це залежить, зокрема, і від наявної вакцинації. За даними ВООЗ остання серія вакцин проти COVID-19 ще має захищати від "Німбусу".

Особливість нового різновиду — особливо сильний біль у горлі.

Спеціалісти наголошують, не всі, хто має симптоми респіраторного захворювання, обов'язково має "Німбус". Щоб бути в цьому переконаним, потрібно зробити тест на COVID.

Експерти продовжують стежити за новим вірусом. Вірусолог Лара Ерреро з австралійського Університету Гріффіта заявила, що є деякі докази того, що "Німбус" може поширюватись легше, ніж попередні варіанти, але немає підстав вважати, що він спричинить важчий перебіг захворювання.

Лікар загальної практики Навід Асіф повідомив, що хвороба поширилась приблизно у 22 країнах. Останні дані ВООЗ показали глобальне зростання кількості випадків захворювання, але це зовсім не ті цифри, що були під час пандемії.

Нагадаємо, 18 квітня Білий дім оновив сайт, присвячений епідемії COVID-19. На сайті запевнили, що вірус має лабораторне походження і світова епідемія почалась через витік з дослідницького інституту.

Пізніше китайські вчені відкинули ідеї США про походження COVID-19, бо ідентифікували перших громадян, які ним заразилися. Ймовірно, ці люди не могли отримати вірус внаслідок витоку з лабораторії в Ухані або через умовних "кажанів". На думку КНР, вірус приїхав у країну морем. Як доказ вони відшукали публікації медіа про епідемію зі схожими симптомами, яку не помітили у США.