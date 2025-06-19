Самая высокая температура, созданная людьми, в 300 000 раз горячее Солнца: о чем речь

До сих пор температурный рекорд, зафиксированный физиками 13 лет назад в самом мощном ускорителе частиц, не побит.

Related video

В 2012 году физики из ЦЕРН во время эксперимента на Большом адронном коллайдере зафиксировали самую высокую температуру, которая когда-либо было создана искусственным путем – 5 триллионов градусов Цельсия. Это в 300 000 раз больше, чем температура в ядре Солнца, составляющая примерно 15 млн градусов Цельсия, пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам физиков, самые горячие звезды во Вселенной имеют температуру 100 млн градусов Цельсия, но во время экспериментов на Большом адронном коллайдере можно получить температуру в триллионы градусов и такой рекорд, который не побит до сих пор, был установлен 13 лет назад. Это была самая высокая искусственно созданная температура.

Напоминаем, что Большой адронный коллайдер (БАК) является самым мощным ускорителем частиц на Земле, который находится в Швейцарии на глубине от 50 до 175 метров под поверхностью планеты. Это устройство представляет собой кольцевой туннель длиной 27 км, состоящий из невероятно мощных сверхохлажденных сверхпроводящих электромагнитов, которые способны разгонять частицы до 99,99% скорости света (300 000 км/с – это скорость света). Основная цель БАК — помочь ученым лучше понять фундаментальные законы природы, исследуя самые малые компоненты материи и воссоздавая условия, существовавшие в первые мгновения после Большого взрыва.

Температура в ядре Солнца составляет примерно 15 млн градусов Цельсия Фото: NASA

Внутри туннеля частицы, в основном протоны или ионы свинца, ускоряются в противоположных направлениях почти до скорости света, а затем сталкиваются друг с другом в нескольких точках. Энергия этих столкновений превосходит любую другую, достигнутую на Земле.

Во время эксперимента по изучению свойств кварк-глюонной плазмы, которая существовала в первые секунды после Большого взрыва была зафиксирована температура 5 триллионов градусов Цельсия. Считается, что именно такая температура была у первичной материи в первые секунды, существования Вселенной 13,8 млрд лет назад.

Большой адронный коллайдер Фото: CERN

Этот температурный рекорд был достигнут во время столкновения ионов свинца.

Ион — это атом, который имеет электрический заряд в результате потери или приобретения электронов.

Точное количество создаваемой энергии при столкновении частиц зависит от того, насколько массивны эти частицы. Это одна из причин, по которой физики выбрали ионы свинца для эксперимента. Эти ионы очень массивны и каждый из них содержит сотни протонов и нейтронов.

При столкновении ионов свинца выделилось так много энергии в небольшом объеме пространства, что по словам физиков из ЦЕРН, получился чрезвычайно горячий шар из кварков и глюонов (это фундаментальные частицы материи).

На самом деле эксперимент на БАК был проведен в 2010 году, но рекорд самой высокой температуры был зафиксирован только в августе 2012 года. Физикам понадобилось время, чтобы провести анализ полученных результатов и подтвердить достижение.

Интересно, что в июне 2012 года физики из Брукхейвенской национальной лаборатории (СЩА), заявили о том, что они зафиксировали рекордную искусственно созданную температуру при столкновении ионов на ускорителе частиц RHIC – 4 триллиона градусов Цельсия. Но этот рекорд продержался всего 2 месяца.

Как уже писал Фокус, 18 июня на Солнце была зафиксирована одна из самых мощных вспышек, которая спровоцировала отключение радиосвязи на Земле.

Также Фокус писал о том, что физики обнаружили неизвестную силу Вселенной, которая скрывается внутри атомов.

Еще Фокус писал о том, что компания Honda провела испытание своей космической ракеты. Японский производитель автомобилей теперь будет ассоциироваться еще и с полетами в космос, учитывая амбициозные планы компании Honda.