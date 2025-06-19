Найвища температура, створена людьми, у 300 000 разів гарячіша за Сонце: про що йдеться

Досі температурний рекорд, зафіксований фізиками 13 років тому в найпотужнішому прискорювачі частинок, не побитий.

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У 2012 році фізики з ЦЕРН під час експерименту на Великому адронному колайдері зафіксували найвищу температуру, що будь-коли була створена штучним шляхом — 5 трильйонів градусів Цельсія. Це в 300 000 разів більше, ніж температура в ядрі Сонця, що становить приблизно 15 млн градусів Цельсія, пише IFLScience.

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За словами фізиків, найгарячіші зірки у Всесвіті мають температуру 100 млн градусів Цельсія, але під час експериментів на Великому адронному колайдері можна отримати температуру в трильйони градусів, і такий рекорд, який не побито досі, було встановлено 13 років тому. Це була найвища штучно створена температура.

Нагадуємо, що Великий адронний колайдер (ВАК) є найпотужнішим прискорювачем частинок на Землі, який розташований у Швейцарії на глибині від 50 до 175 метрів під поверхнею планети. Цей пристрій являє собою кільцевий тунель завдовжки 27 км, що складається з неймовірно потужних надхолоджених надпровідних електромагнітів, які здатні розганяти частинки до 99,99% швидкості світла (300 000 км/с — це швидкість світла). Основна мета БАК — допомогти вченим краще зрозуміти фундаментальні закони природи, досліджуючи найменші компоненти матерії та відтворюючи умови, що існували в перші миті після Великого вибуху.

Температура в ядрі Сонця становить приблизно 15 млн градусів Цельсія Фото: NASA

Усередині тунелю частинки, здебільшого протони або іони свинцю, прискорюються в протилежних напрямках майже до швидкості світла, а потім стикаються одна з одною в кількох точках. Енергія цих зіткнень перевершує будь-яку іншу, досягнуту на Землі.

Під час експерименту з вивчення властивостей кварк-глюонної плазми, яка існувала в перші секунди після Великого вибуху, було зафіксовано температуру 5 трильйонів градусів Цельсія. Вважається, що саме така температура була у первинної матерії в перші секунди існування Всесвіту 13,8 млрд років тому.

Великий адронний колайдер Фото: CERN

Цей температурний рекорд був досягнутий під час зіткнення іонів свинцю.

Іон — це атом, який має електричний заряд унаслідок втрати або набуття електронів.

Точна кількість створюваної енергії під час зіткнення частинок залежить від того, наскільки масивні ці частинки. Це одна з причин, через яку фізики обрали іони свинцю для експерименту. Ці іони дуже масивні і кожен з них містить сотні протонів і нейтронів.

Під час зіткнення іонів свинцю виділилося так багато енергії в невеликому об'ємі простору, що за словами фізиків із ЦЕРН, вийшла надзвичайно гаряча куля з кварків і глюонів (це фундаментальні частинки матерії).

Насправді експеримент на БАК було проведено 2010 року, але рекорд найвищої температури було зафіксовано тільки в серпні 2012 року. Фізикам знадобився час, щоб провести аналіз отриманих результатів і підтвердити досягнення.

Цікаво, що в червні 2012 року фізики з Брукхейвенської національної лабораторії (СЩА), заявили про те, що вони зафіксували рекордну штучно створену температуру під час зіткнення іонів на прискорювачі частинок RHIC — 4 трильйони градусів Цельсія. Але цей рекорд протримався всього 2 місяці.

Як уже писав Фокус, 18 червня на Сонці було зафіксовано один із найпотужніших спалахів, який спровокував відключення радіозв'язку на Землі.

Також Фокус писав про те, що фізики виявили невідому силу Всесвіту, яка ховається всередині атомів.

Ще Фокус писав про те, що компанія Honda провела випробування своєї космічної ракети. Японський виробник автомобілів тепер буде асоціюватися ще й з польотами в космос, враховуючи амбітні плани компанії Honda.