Прибыли в Америку еще 23000 лет назад: неизвестная популяция людей оставила после себя лишь следы

Хронология прибытия людей в Америку долгое время была загадкой для экспертов. Считается, что первые люди появились на этом континенте около 14000 лет назад, но недавние находки в Нью-Мексико ставят под сомнение эту хронологию.

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В национальном парке "Белые пески" обнаружили следы, оставленные в красных отложениях, которые свидетельствуют о том, что люди жили на этом континенте по меньшей мере 23 000 лет назад, пишет IFLScience.

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Сначала исследователи датировали семена и пыльцу, найденные поблизости, периодом 23 000 — 21 000 лет назад, но скептики утверждали, что подземные воды могли исказить результаты.

В 2022 году Вэнс Холлидей из Университета Аризоны вернулся к соседнему озерному дну и обнаружил соответствующие слои осадка, содержащие тот же характерный красный грунт.

Эти слои были точно датированы периодом между 22 400 и 20 700 лет назад. Это открытие, согласующееся с предыдущими оценками, было подтверждено 55 образцами, проанализированными тремя лабораториями и двумя исследовательскими группами.

Красный осадок, образованный пылью, наносимой ветром с окружающих гор и наслоившейся между гипсом, глиной и грязью, позволил непосредственно датировать сами следы. Однако, несмотря на это подтверждение, отпечатки остаются единственным следом людей, которые, кажется, не оставили после себя других признаков — ни инструментов, ни поселений, ни костей.

Это отсутствие культурных материалов является загадкой. Следы примерно на 10 000 лет старше культуры Кловис, которая долгое время считалась первой группой людей в Америке.

Холлидей объяснил, что из этого раннего периода "нет ни биологической традиции, ни артефактов". Это свидетельствует либо о пробеле в археологических записях, либо о том, что эти ранние группы не установили длительное присутствие.

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Как отметил Холлидей, "все, что мы знаем из этих следов, — это то, что они ведут от А к Б, но мы не знаем, где было А и где было Б".

Одна из теорий заключается в том, что эти ранние пришельцы были небольшими, изолированными группами, которые не смогли выжить в долгосрочной перспективе, а тысячи лет спустя их место заняла более успешная популяция.

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