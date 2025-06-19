Прибули до Америки ще 23000 років тому: невідома популяція людей залишили після себе лише сліди

Хронологія прибуття людей до Америки довгий час була загадкою для експертів. Вважається, що перші люди з'явилися на цьому континенті близько 14000 років тому, але нещодавні знахідки в Нью-Мексико ставлять під сумнів цю хронологію.

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У національному парку "Білі піски" виявили сліди, залишені у червоних відкладах, які свідчать про те, що люди жили на цьому континенті щонайменше 23 000 років тому, пише IFLScience.

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Спочатку дослідники датували насіння та пилок, знайдені поблизу, періодом 23 000 – 21 000 років тому, але скептики стверджували, що підземні води могли спотворити результати.

У 2022 році Венс Голлідей з Університету Арізони повернувся до сусіднього озерного дна і виявив відповідні шари осаду, що містили той самий характерний червоний ґрунт.

Ці шари були точно датовані періодом між 22 400 і 20 700 років тому. Це відкриття, що узгоджується з попередніми оцінками, було підтверджено 55 зразками, проаналізованими трьома лабораторіями та двома дослідницькими групами.

Червоний осад, утворений пилом, що наносився вітром з навколишніх гір і нашарувався між гіпсом, глиною та брудом, дозволив безпосередньо датувати самі сліди. Однак, попри це підтвердження, відбитки залишаються єдиним слідом людей, які, здається, не залишили після себе інших ознак — ні інструментів, ні поселень, ні кісток.

Ця відсутність культурних матеріалів є загадкою. Сліди приблизно на 10 000 років старші за культуру Кловіс, яка довгий час вважалася першою групою людей в Америці.

Голлідей пояснив, що з цього раннього періоду "немає ні біологічної традиції, ні артефактів". Це свідчить або про прогалину в археологічних записах, або про те, що ці ранні групи не встановили тривалу присутність.

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Як зазначив Голлідей, "все, що ми знаємо з цих слідів, — це те, що вони ведуть від А до Б, але ми не знаємо, де було А і де було Б".

Одна з теорій полягає в тому, що ці ранні прибульці були невеликими, ізольованими групами, які не змогли вижити в довгостроковій перспективі, а тисячі років по тому їх місце зайняла успішніша популяція.

Раніше Фокус писав про золотий артефакт знатної єгиптянки. Знайдене у гробниці Хатнефер в Єгипті під час розкопок у 1930-х роках намисто з амулетом у формі скарабея вважалося талісманом, що супроводжував свою власницю в загробне життя.

А також ми розповідали про незвичайний скарб вікінгів, який виявили в Німеччині. Серед знайдених предметів кулон, арабські дирхеми, кресало, точильний камінь і глиняні черепки. Однак один артефакт досі не дає дослідникам зрозуміти своє призначення.