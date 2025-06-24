Правили не мужчины: археологи обнаружили неожиданные родственные связи времен неолита в Китае

Ученые обнаружили доказательства того, что в Китае каменного века существовали сообщества, организованные по материнской линии. Эта социальная структура демонстрирует как могли быть организованы доисторические общества и как родословная влияла на погребальные обычаи.

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Открытие сделали на археологическом месте Фуцзя, где удалось раскопать более 500 захоронений, датируемых периодом между 2750 и 2500 годами до н. э., пишет Live Science.

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Согласно исследованию, ученые из международной группы проанализировали ДНК 60 человек. Четырнадцать скелетов из одного кладбища и 46 из другого, расположенного на расстоянии около 100 метров, обнаружили материнские связи. Все лица на северном кладбище имели одинаковую митохондриальную ДНК (мтДНК), которая передавалась исключительно по материнской линии.

На южном кладбище 44 из 46 человек имели разную, но также общую линию мтДНК. В то же время мужчины имели разные маркеры Y-хромосомы, что указывает на то, что родители происходили из разных семей, тогда как матери принадлежали к одной линии.

Эта материнская закономерность была одинаковой для всех полов и возрастов, даже подростки и взрослые мужчины были похоронены в клане своих матерей.

"Интегрируя анализы мтДНК и Y-хромосомы, мы предоставляем доказательства того, что большинство лиц в Фуцзя, независимо от пола, были похоронены в соответствии с их материнским родом", — отметили исследователи.

Такая система свидетельствует о матрилинейных социальных нормах и является чрезвычайно редкой в археологических находках. Подобные результаты были зафиксированы только в трех генетических исследованиях — в Нью-Мексико, южной Германии и Британии — хотя современные примеры существуют в некоторых частях Юго-Восточной Азии.

Дальнейший анализ показал, что эти кланы часто практиковали эндогамию, то есть браки внутри группы. Хотя большинство союзов, кажется, включали дальних родственников, таких как двоюродные братья и сестры второй или третьей степени, четыре человека показали признаки брака с двоюродными братьями и сестрами первой степени или более близкими родственниками.

Выводы, сделанные в Фуцзя, являются важным доказательством того, как ранние общества могли структурироваться в период растущей сложности.

Как прокомментировал археолог Ю Дон из Университета Шаньдун, "интересно найти матрилинейное общество в неолитическом Китае".

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Исследовательская группа отметила, что будущие работы могут еще больше раскрыть то, как такие семьи, возглавляемые женщинами, влияли на эволюцию социальных систем в древности.

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