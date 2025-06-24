Правили не чоловіки: археологи виявили неочікувані родинні зв'язки часів неоліту в Китаї

Учені виявили докази того, що в Китаї кам'яного віку існували спільноти, організовані за материнською лінією. Ця соціальна структура демонструє як могли бути організовані доісторичні суспільства і як родовід впливав на похоронні звичаї.

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Відкриття зробили на археологічному місці Фуцзя, де вдалося розкопати понад 500 поховань, що датуються періодом між 2750 і 2500 роками до н. е., пише Live Science.

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Згідно з дослідженням, вчені з міжнародної групи проаналізували ДНК 60 осіб. Чотирнадцять скелетів з одного кладовища і 46 з іншого, розташованого на відстані близько 100 метрів, виявили материнські зв'язки. Усі особи на північному кладовищі мали однакову мітохондріальну ДНК (мтДНК), яка передавалася виключно по материнській лінії.

На південному кладовищі 44 з 46 осіб мали різну, але також спільну лінію мтДНК. Водночас чоловіки мали різні маркери Y-хромосоми, що вказує на те, що батьки походили з різних родин, тоді як матері належали до однієї лінії.

Ця материнська закономірність була однаковою для всіх статей і вікових груп, навіть підлітки та дорослі чоловіки були поховані в клані своїх матерів.

"Інтегруючи аналізи мтДНК та Y-хромосоми, ми надаємо докази того, що більшість осіб у Фуцзя, незалежно від статі, були поховані відповідно до їхнього материнського роду", — зазначили дослідники.

Така система свідчить про матрилінійні соціальні норми і є надзвичайно рідкісною в археологічних знахідках. Подібні результати були зафіксовані лише в трьох генетичних дослідженнях — у Нью-Мексико, південній Німеччині та Британії — хоча сучасні приклади існують у деяких частинах Південно-Східної Азії.

Подальший аналіз показав, що ці клани часто практикували ендогамію, тобто шлюби всередині групи. Хоча більшість союзів, здається, включали далеких родичів, таких як двоюрідні брати і сестри другого або третього ступеня, чотири особи показали ознаки шлюбу з двоюрідними братами і сестрами першого ступеня або ближчими родичами.

Висновки, зроблені у Фуцзя, є важливим доказом того, як ранні суспільства могли структуруватися в період зростаючої складності.

Як прокоментував археолог Ю Дон з Університету Шаньдун, "цікаво знайти матрилінійне суспільство в неолітичному Китаї".

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Дослідницька група зазначила, що майбутні роботи можуть ще більше розкрити те, як такі родини, очолювані жінками, впливали на еволюцію соціальних систем в давнину.

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