Когда появились голубые глаза: что известно ученым об этой особенности

На протяжении истории человечества карие глаза были нормой — пока не появилась генетическая мутация, которая привела к распространению голубых глаз среди населения Европы и Азии. Но новые открытия свидетельствуют о том, что история голубых глаз может быть более древней, чем считалось ранее.

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Мутация, ответственная за голубые глаза, расположена в гене HERC2, который влияет на функцию соседнего гена OCA2. OCA2 несет инструкции для синтеза белка, который помогает производить меланин — пигмент, ответственный за цвет глаз, волос и кожи, пишет IFLScience.

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Интересно, что голубые глаза не получают свой цвет от пигмента. Зато в радужной оболочке голубоглазых людей отсутствует пигмент в переднем слое, что вызывает рассеивание света, известное как эффект Тиндаля. Это делает глаза голубыми, так же как солнечный свет иногда делает снег голубым.

Голубые глаза не получают свой цвет от пигмента Фото: Unsplash

Эта конкретная мутация не полностью выключает выработку меланина, но уменьшает его в радужной оболочке, делая карие глаза светлее. Датский генетик Ганс Эйберг впервые обнаружил эту мутацию в 1990-х годах.

В 2008 году его команда изучила митохондриальную ДНК людей из Дании, Иордании и Турции и пришла к выводу, что этот генетический переключатель, вероятно, происходит от одного человека, который жил 6 000-10 000 лет назад.

"Все они унаследовали один и тот же переключатель в точно таком же месте своей ДНК", — пояснил Эйберг. Хотя эта черта не давала явного преимущества для выживания, со временем она широко распространилась.

Однако последние открытия ставят под сомнение хронологию появления этой черты. Исследование 2016 года, в котором анализировали ДНК европейцев ледникового периода, выявило признаки гена голубых глаз как в Италии, так и на Кавказе около 13 000-14 000 лет назад.

Затем, в 2024 году, исследователи, изучавшие останки ребенка с юга Италии, который жил 17 000 лет назад, пришли к выводу, что ребенок, вероятно, имел голубые глаза, темную кожу и темные вьющиеся волосы, что затрудняет предыдущие предположения.

Генетика редко дает простые ответы. Хотя гены HERC2 и OCA2 играют центральную роль, цвет глаз определяется многочисленными другими генами — известно, что по крайней мере еще десять генов играют определенную роль.

Взаимодействие между ними приводит к широкому разнообразию оттенков глаз. Классификация глаз только на голубые, зеленые/карие или карие игнорирует эту вариативность.

Глаза каждого человека имеют уникальные узоры, полосы и оттенки, сформированные сочетанием генетических факторов. Даже такие известные примеры, как Чедарский человек, старейший почти полный скелет в Великобритании, которому 10 000 лет, отражают эту сложность.

Ранние отчеты утверждали, что он имел голубые глаза и темную кожу, но более тщательный анализ показал, что сочетание пигментов давало более неоднозначный оттенок — ни чисто голубой, ни однозначно карий.

Точно определить момент появления голубых глаз остается сложно. Тем не менее, вероятно, они стали более распространенными в Европе примерно 10 000 лет назад, что совпадает с распространением раннего земледелия.

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Опасения, что эта черта может исчезнуть, являются безосновательными. Хотя голубые глаза являются результатом рецессивных генов, по оценкам, 10 процентов мирового населения являются их носителями. Это означает, что голубые глаза, вероятно, будут оставаться видимой частью человеческого разнообразия в течение многих поколений.

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