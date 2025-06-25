Коли з'явилися блакитні очі: що відомо вченим про цю особливість

Упродовж історії людства карі очі були нормою — доки не з'явилася генетична мутація, яка призвела до поширення блакитних очей серед населення Європи та Азії. Але нові відкриття свідчать про те, що історія блакитних очей може бути давнішою, ніж вважалося раніше.

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Мутація, відповідальна за блакитні очі, розташована в гені HERC2, який впливає на функцію сусіднього гена OCA2. OCA2 несе інструкції для синтезу білка, який допомагає виробляти меланін — пігмент, відповідальний за колір очей, волосся та шкіри, пише IFLScience.

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Цікаво, що блакитні очі не отримують свій колір від пігменту. Натомість у райдужній оболонці блакитнооких людей відсутній пігмент у передньому шарі, що спричиняє розсіювання світла, відоме як ефект Тиндаля. Це робить очі блакитними, так само як сонячне світло іноді робить сніг блакитним.в

Блакитні очі не отримують свій колір від пігменту Фото: Unsplash

Ця конкретна мутація не повністю вимикає вироблення меланіну, але зменшує його в райдужній оболонці, роблячи карі очі світлішими. Данський генетик Ганс Ейберг вперше виявив цю мутацію в 1990-х роках.

У 2008 році його команда вивчила мітохондріальну ДНК людей з Данії, Йорданії та Туреччини і дійшла висновку, що цей генетичний перемикач, ймовірно, походить від однієї людини, яка жила 6 000–10 000 років тому.

"Всі вони успадкували один і той самий перемикач у точно такому самому місці своєї ДНК", — пояснив Ейберг. Хоча ця риса не давала явної переваги для виживання, з часом вона широко поширилася.

Однак останні відкриття ставлять під сумнів хронологію появи цієї риси. Дослідження 2016 року, в якому аналізували ДНК європейців льодовикового періоду, виявило ознаки гена блакитних очей як в Італії, так і на Кавказі близько 13 000–14 000 років тому.

Потім, у 2024 році, дослідники, які вивчали останки дитини з півдня Італії, яка жила 17 000 років тому, дійшли висновку, що дитина, ймовірно, мала блакитні очі, темну шкіру і темне кучеряве волосся, що ускладнює попередні припущення.

Генетика рідко дає прості відповіді. Хоча гени HERC2 і OCA2 відіграють центральну роль, колір очей визначається численними іншими генами — відомо, що принаймні ще десять генів відіграють певну роль.

Взаємодія між ними призводить до широкого розмаїття відтінків очей. Класифікація очей лише на блакитні, зелені/карі або карі ігнорує цю варіативність.

Очі кожної людини мають унікальні візерунки, смуги та відтінки, сформовані поєднанням генетичних факторів. Навіть такі відомі приклади, як Чедарський чоловік, найстаріший майже повний скелет у Великобританії, якому 10 000 років, відображають цю складність.

Ранні звіти стверджували, що він мав блакитні очі та темну шкіру, але більш ретельний аналіз показав, що поєднання пігментів давало більш неоднозначний відтінок — ані чисто блакитний, ані однозначно карий.

Точно визначити момент появи блакитних очей залишається складно. Проте, ймовірно, вони стали більш поширеними в Європі приблизно 10 000 років тому, що збігається з поширенням раннього землеробства.

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Побоювання, що ця риса може зникнути, є безпідставними. Хоча блакитні очі є результатом рецесивних генів, за оцінками, 10 відсотків світового населення є їх носіями. Це означає, що блакитні очі, ймовірно, залишатимуться видимою частиною людського різноманіття протягом багатьох поколінь.

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