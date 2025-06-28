Очень особенный паук без яда убивает добычу ловким трюком: какое оружие он использует

Ранее ученые считали, что представители этого вида безвредны, так как не имеют ядовитых желез на голове. Однако новое исследование показывает, что это не совсем так — пауки-улобориды используют смертельный трюк, чтобы отравить добычу.

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Пауки-улобориды (Uloborus plumipes) распространены в Европе и Африке, а также известны отсутствием ядовитых желез на голове — поэтому ученые считали их безвредными. Однако биологи подозревали, что представители этого вида, вероятно, используют другой метод химической атаки, чтобы убить добычу. Теперь ученые наконец-то выяснили, какую именно стратегию использует этот вид, пишет Science Alert.

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Смертоносный трюк

В новом исследовании эколог из Лозаннского университета Сяоцзин Пэн с коллегами обнаружили, что пауки-кружевницы отрыгивают токсины из средней кишки на свою обернутую шелком добычу, чтобы усмирить ее.

Любопытно, что токсины в кишечнике пауков отличаются от тех, что содержатся в клыках ядовитых пауков. И все же, они, похоже, столь же эффективны для обездвиживания добычи. По словам другого соавтора исследования, эколога Джулии Занколли из Лозанского университета, образцы яда пауков оказались очень инсектицидными, убивая в среднем 50 процентов плодовых мушек в течение часа после заражения.

Универсальный яд пауков

Исследователи также обнаружили, что эти токсичные белки были похожи на белки в пищеварительных жидкостях других пауков, таких как Parasteatoda tepidariorum, несмотря на то, что у этого вида также есть ядовитые железы.

Результаты исследования также показывают, что токсины пауков не ограничиваются исключительно специализированными железами, выделяющими яд. Команда обнаружила, что они также играют роль в пищеварительной системе. По мнению исследователей, это подтверждает эволюционную связь между двумя системами, предполагая, что токсины могли изначально выполнять пищеварительные функции, прежде чем были использованы для использования яда.

Исследователи также подтвердили, что в отличие от своих ядовитых собратьев, у U. plumipes нет протоков в клыках для инъекций. Команда подозревает, что пауки-круживницы, вероятно, со временем утратили свой яд, а затем компенсировали эту потерю, освоив использование своих пищеварительных токсинов.

Хотя пауков часто боятся из-за их ядовитости, они играют важную роль в наших экосистемах, сдерживая численность насекомых и обеспечивая пищей многих птиц, рептилий и других животных, даже людей, некоторые из которых выглядят весьма эффектно. Их яды также показали перспективность для потенциального медицинского использования, поэтому, возможно, стоит также изучить свойства их кишечных токсинов.

На клыках Uloborus plumipes (A) отсутствует щель, похожая на иглу для подкожных инъекций, которая наблюдается на кончиках ядовитых клыков Parasteatoda tepidariorum (B Фото: BMC Biology

Странный эксперимент NASA

Пауки годами привлекали внимание ученых и порой ученые предпринимали странные шаги, чтобы изучить поведение пауков. Например, эксперты NASA повторили эксперимент швейцарского ученого, в котором давали паукам кофеин и запрещенные наркотики, а затем наблюдали за тем, как пауки плетут свою паутину.

Результаты исследования показали, что пауки, подверженные действию наркотиков, плетут очень странные паутины, а порой и вовсе не готовы закончить свою работу.

Ранее Фокус писал о том, что пауки-скакуны обладают уникальными навыками позвоночных.