Дуже особливий павук без отрути вбиває здобич спритним трюком: яку зброю він використовує

Раніше вчені вважали, що представники цього виду нешкідливі, бо не мають отруйних залоз на голові. Однак нове дослідження показує, що це не зовсім так — павуки-улоборіди використовують смертельний трюк, щоб отруїти здобич.

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Павуки-улоборіди (Uloborus plumipes) поширені в Європі та Африці, а також відомі відсутністю отруйних залоз на голові — тож учені вважали їх нешкідливими. Однак біологи підозрювали, що представники цього виду, ймовірно, використовують інший метод хімічної атаки, щоб убити здобич. Тепер учені нарешті з'ясували, яку саме стратегію використовує цей вид, пише Science Alert.

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Смертоносний трюк

У новому дослідженні еколог із Лозаннського університету Сяоцзін Пен із колегами виявили, що павуки-кружевниці відригують токсини із середньої кишки на свою обгорнуту шовком здобич, щоб приборкати її.

Цікаво, що токсини в кишківнику павуків відрізняються від тих, що містяться в іклах отруйних павуків. І все ж, вони схоже настільки ж ефективні для знерухомлення здобичі. За словами іншого співавтора дослідження, еколога Джулії Занколлі з Лозанського університету, зразки отрути павуків виявилися дуже інсектицидними, вбиваючи в середньому 50 відсотків плодових мушок протягом години після зараження.

Універсальна отрута павуків

Дослідники також виявили, що ці токсичні білки були схожі на білки в травних рідинах інших павуків, таких як Parasteatoda tepidariorum, попри те, що у цього виду також є отруйні залози.

Результати дослідження також показують, що токсини павуків не обмежуються виключно спеціалізованими залозами, що виділяють отруту. Команда виявила, що вони також відіграють роль у травній системі. На думку дослідників, це підтверджує еволюційний зв'язок між двома системами, припускаючи, що токсини могли спочатку виконувати травні функції, перш ніж були використані для використання отрути.

Дослідники також підтвердили, що на відміну від своїх отруйних побратимів, в U. plumipes немає проток в іклах для ін'єкцій. Команда підозрює, що павуки-кружівниці, ймовірно, з часом втратили свою отруту, а потім компенсували цю втрату, освоївши використання своїх травних токсинів.

Хоча павуків часто бояться через їхню отруйність, вони відіграють важливу роль у наших екосистемах, стримуючи чисельність комах і забезпечуючи їжею багатьох птахів, рептилій та інших тварин, навіть людей, деякі з яких мають досить ефектний вигляд. Їхні отрути також показали перспективність для потенційного медичного використання, тому, можливо, варто також вивчити властивості їхніх кишкових токсинів.

На іклах Uloborus plumipes (A) відсутня щілина, схожа на голку для підшкірних ін'єкцій, яка спостерігається на кінчиках отруйних іклів Parasteatoda tepidariorum (B Фото: BMC Biology

Дивний експеримент NASA

Павуки роками привертали увагу вчених і часом вчені робили дивні кроки, щоб вивчити поведінку павуків. Наприклад, експерти NASA повторили експеримент швейцарського вченого, в якому давали павукам кофеїн і заборонені наркотики, а потім спостерігали за тим, як павуки плетуть свою павутину.

Результати дослідження показали, що павуки, схильні до дії наркотиків, плетуть дуже дивні павутини, а часом і зовсім не готові закінчити свою роботу.

Раніше Фокус писав про те, що павуки-скакуни володіють унікальними навичками хребетних.