Целая гора денариев: в Чехии археологи раскопали редкий артефакт римских времен

Археологи обнаружили редкий военный артефакт в древнем римском лагере на территории Южной Моравии. Исследователи нашли фрагмент военного кошелька из бронзы, который датируется II веком н. э.

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Место раскопок, связанное с 10-м легионом, датируется периодом между 172 и 180 годами н. э., во время Маркоманской войны — военной кампании Рима против германских маркоманнов, квадов и сарматских языгов, пишет Heritage Daily.

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По словам Балажа Коморочи из Чешской академии наук, бронзовый кошелек закреплялся с помощью натяжения на левом предплечье, что позволяло правой руке оставаться свободной для боя.

Хотя внутри не было монет, археологический слой, где нашли артефакт, дал значительное количество римских монет, что указывает на то, что кошелек мог когда-то содержать до 50 серебряных денариев — почти эквивалент годового дохода легионера.

Эта находка раскрывает то, как солдаты распоряжались личными и оперативными средствами, находясь вдали от Рима. Эксперты считают, что кошелек использовался не только для хранения собственных денег солдата, но и средств, предназначенных для приобретения продовольствия и снаряжения.

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Сегодня фрагмент кошелька выставлен в центре посетителей Мушов в Пасохлавках, где посетители также могут осмотреть подробную реплику и связанные с артефактом монеты.

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