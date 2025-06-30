Ціла гора денаріїв: у Чехії археологи розкопали рідкісний артефакт римських часів

Археологи виявили рідкісний військовий артефакт у древньому римському таборі на території Південної Моравії. Дослідники знайшли фрагмент військового гаманця з бронзи, яка датується II століттям н. е.

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Місце розкопок, пов'язане з 10-м легіоном, датується періодом між 172 і 180 роками н. е., під час Маркоманської війни — військової кампанії Риму проти германських маркоманнів, квадів і сарматських язигів, пише Heritage Daily.

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За словами Балажа Коморочі з Чеської академії наук, бронзовий гаманець закріплювався за допомогою натягу на лівому передпліччі, що дозволяло правій руці залишатися вільною для бою.

Хоча всередині не було монет, археологічний шар, де знайшли артефакт, дав значну кількість римських монет, що вказує на те, що гаманець міг колись містити до 50 срібних денаріїв — майже еквівалент річного доходу легіонера.

Ця знахідка розкриває те, як солдати розпоряджалися особистими та оперативними коштами, перебуваючи далеко від Риму. Експерти вважають, що гаманець використовувався не тільки для зберігання власних грошей солдата, але й коштів, призначених для придбання продовольства та спорядження.

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Сьогодні фрагмент гаманця виставлений у відвідувацькому центрі Мушов у Пасохлавках, де відвідувачі також можуть оглянути детальну репліку та пов'язані з артефактом монети.

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