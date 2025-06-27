У Болгарії археологи розкопали золоту монету візантійського імператора (фото)

Археологи знайшли рідкісну золоту монету епохи Східної Римської імперії. Експерти підтвердили, що монета датується періодом правління імператора Юстина II, який правив наприкінці VI століття н. е.

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За даними Сливенського регіонального історичного музею, це четверта золота монета, знайдена в Туїді, але її особливість полягає в тому, що вона пов'язана з Юстином II, племінником і наступником Юстиніана I, пише Arkeonews.

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Якщо Юстиніан запам'ятався розширенням імперії та будівництвом величних пам'яток, то правління Юстина II було позначене зростаючими зовнішніми загрозами та внутрішньою нестабільністю.

Спочатку вважалося, що монета походить з часів Юстиніана Фото: Sliven Regional Historical Museum

Учені вказують, що останні роки життя Юстина II позначені проблемами з психічним здоров'ям, що призвело до приходу до влади його дружини імператриці Софії та генерала Тиберія.

Спочатку вважалося, що монета походить з часів Юстиніана, але після реставрації фахівці визначили, що напис і зображення належать його наступнику.

На аверсі зображено імператора, який тримає глобус, увінчаний фігурою Вікторії, а на реверсі напис «VICTORIA AVGGG ΘS». Це вказує на те, що монета була викарбувана в Антіохії, яка тоді називалася Теополіс, а зараз — Антак'я в Туреччині.

Фортеця Туїда, де знайшли монету, стоїть на вершині пагорба Хісарлака і була частиною оборонної мережі в Балканських горах. Спочатку це була пізня римська фортеця, яку реконструювали на початку візантійського періоду.

Фортеця залишалася активною впродовж декількох історичних етапів, включаючи середньовічну болгарську епоху. Цьогорічні археологічні роботи в Туїді дали 23 монети, що датуються II–XIII століттями, що дає уявлення про довгострокове значення цього місця.

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Золота монета Юстина II додає розуміння економічних і політичних зв'язків регіону в ранньовізантійський період. Вона також підкреслює роль Туїди як важливого військового та адміністративного центру.

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