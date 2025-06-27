В Болгарии археологи раскопали золотую монету византийского императора (фото)

Археологи нашли редкую золотую монету эпохи Восточной Римской империи. Эксперты подтвердили, что монета датируется периодом правления императора Юстина II, который правил в конце VI века н. э.

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По данным Сливенского регионального исторического музея, это четвертая золотая монета, найденная в Туиде, но ее особенность заключается в том, что она связана с Юстином II, племянником и преемником Юстиниана I, пишет Arkeonews.

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Если Юстиниан запомнился расширением империи и строительством величественных памятников, то правление Юстина II было обозначено растущими внешними угрозами и внутренней нестабильностью.

Изначально считалось, что монета происходит со времен Юстиниана Фото: Sliven Regional Historical Museum

Ученые указывают, что последние годы жизни Юстина II обозначены проблемами с психическим здоровьем, что привело к приходу к власти его жены императрицы Софии и генерала Тиберия.

Изначально считалось, что монета происходит со времен Юстиниана, но после реставрации специалисты определили, что надпись и изображение принадлежат его преемнику.

На аверсе изображен император, который держит глобус, увенчанный фигурой Виктории, а на реверсе надпись "VICTORIA AVGGG ΘS". Это указывает на то, что монета была отчеканена в Антиохии, которая тогда называлась Теополис, а сейчас — Антакья в Турции.

Крепость Туида, где нашли монету, стоит на вершине холма Хисарлака и была частью оборонительной сети в Балканских горах. Сначала это была поздняя римская крепость, которую реконструировали в начале византийского периода.

Крепость оставалась активной на протяжении нескольких исторических этапов, включая средневековую болгарскую эпоху. Нынешние археологические работы в Туиде дали 23 монеты, датируемые II-XIII веками, что дает представление о долгосрочном значении этого места.

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Золотая монета Юстина II добавляет понимание экономических и политических связей региона в ранневизантийский период. Она также подчеркивает роль Туиды как важного военного и административного центра.

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