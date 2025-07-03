Большинство кошек в мире спят на левом боку: выбор позы оказался жизненно важным для животных

В новой работе ученые проанализировали позы сотен кошек во время сна и обнаружили нечто любопытное: две трети животных предпочитают спать исключительно на левом боку. Считается, животных есть веская причина для выбора такой позы.

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Люди и кошки тысячелетиями живут бок о бок и за это время нам удалось узнать многое о своих питомцах, однако некоторые загадки все еще имеются. Например, замечали ли вы, что ваш питомец, как правило, предпочитает спать, свернувшись клубочком на левом боку? Исследователи, похоже, выяснили, почему это так, пишет Science Alert.

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Сон кошек

Кошки обычно спят от 12 до 16 часов в день, и новое исследование команды из Рурского университета в Бохуме, Германия, предполагает, что большинство из них предпочитают лежать, свернувшись клубочком, на левом боку.

Известно, что кошки также выбирают для сна возвышенное положение: их привлекают верхушки кошачьих домиков, стопки чемоданов или верхние полки в шкафу, и на то есть причина. На самом деле наши питомцы чувствуют себя в большей безопасности на возвышенности, где им не угрожают наземные хищники и жаждущие любви хозяева. По сути, такое расположение позволяет животным видеть любые угрозы, исходящие издалека.

По словам соавтора исследования, нейробиолога Онура Гюнтюркюна, они с коллегами предположили, что выбор позы для сна также может выполнять схожие функции.

Большинство кошек спят на левом боку

В ходе исследования ученые проанализировали позы сна кошек в 408 роликах: результаты выявили статистически значимый уклон — две трети кошек на самом деле предпочитают лежать на левой стороне. Эта поза оставляет их левое поле зрения не перекрытым собственным телом.

Гюнтюркюн считает, что асимметрия в поведении может иметь преимущества, поскольку оба полушария мозга специализируется на разных задачах. Левое поле зрения поступает в правый мозг, который связан с пространственным восприятием, распознаванием угроз и координацией быстрого побега. В результате считается, что такая поза сна может обеспечить кошке более быструю реакцию, когда ее разбудит хищник или человек, нуждающийся во внимании питомца.

Сон — одно из самых уязвимых состояний для животного, поскольку бдительность против хищника резко снижается, особенно в фазах глубокого сна. Исследователи склонны полагать, что сон на левой стороне у кошек мог быть эволюционно обусловлен полушарной асимметрией обработки угроз. Впрочем, исследователи признают, что нельзя исключать и другие факторы.

Ранее Фокус писал о том, что кошки – это жидкость, и они сами знают об этом: эксперимент подтвердил теорию.