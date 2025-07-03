Більшість кішок у світі сплять на лівому боці: вибір пози виявився життєво важливим для тварин

У новій роботі вчені проаналізували пози сотень кішок під час сну і виявили дещо цікаве: дві третини тварин воліють спати виключно на лівому боці. Вважається, у тварин є вагома причина для вибору такої пози.

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Люди й кішки тисячоліттями живуть пліч-о-пліч, і за цей час нам вдалося дізнатися багато чого про своїх улюбленців, проте деякі загадки все ще є. Наприклад, чи помічали ви, що ваш вихованець, як правило, вважає за краще спати, згорнувшись клубочком на лівому боці? Дослідники схоже з'ясували, чому це так, пише Science Alert.

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Сон кішок

Кішки зазвичай сплять від 12 до 16 годин на день, і нове дослідження команди з Рурського університету в Бохумі, Німеччина, припускає, що більшість із них воліють лежати, згорнувшись клубочком, на лівому боці.

Відомо, що кішки також обирають для сну піднесене положення: їх приваблюють верхівки котячих будиночків, стопки валіз або верхні полиці в шафі, і на те є причина. Насправді наші улюбленці почуваються в більшій безпеці на височині, де їм не загрожують наземні хижаки й спраглі до любові господарі. По суті, таке розташування дає змогу тваринам бачити будь-які загрози, що виходять здалеку.

За словами співавтора дослідження, нейробіолога Онура Гюнтюркюна, вони з колегами припустили, що вибір пози для сну також може виконувати схожі функції.

Більшість кішок сплять на лівому боці

Під час дослідження вчені проаналізували пози сну кішок у 408 роликах: результати виявили статистично значущий ухил — дві третини кішок насправді вважають за краще лежати на лівому боці. Ця поза залишає їхнє ліве поле зору не перекритим власним тілом.

Гюнтюркюн вважає, що асиметрія в поведінці може мати переваги, оскільки обидві півкулі мозку спеціалізуються на різних завданнях. Ліве поле зору надходить у правий мозок, який пов'язаний із просторовим сприйняттям, розпізнаванням загроз і координацією швидкої втечі. У результаті вважається, що така поза сну може забезпечити кішці швидшу реакцію, коли її розбудить хижак або людина, яка потребує уваги вихованця.

Сон — один із найвразливіших станів для тварини, оскільки пильність проти хижака різко знижується, особливо у фазах глибокого сну. Дослідники схильні вважати, що сон на лівому боці у кішок міг бути еволюційно зумовлений півкульною асиметрією обробки загроз. Утім, дослідники визнають, що не можна виключати й інші чинники.

Раніше Фокус писав про те, що кішки — це рідина, і вони самі знають про це: експеримент підтвердив теорію.