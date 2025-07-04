Названо животное, которого "волосатые ноги" делают более смелым: 500 млн лет живет на Земле

Ракообразные используют органы чувств, чтобы определить, безопасен ли берег. В новом исследовании ученые обнаружили, что раки-отшельники с более волосатыми ногами более смелые и быстрее приходят в себя, когда обнаруживают опасность.

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Раки-отшельники — ракообразные, живущие на Земле около 500 миллионов лет и за это время они научились всегда быть начеку, следя за тем, что происходит вокруг. Как и черепахи, эти животные втягивают свои панцири, если обнаруживают какую-либо опасность. Как только первоначальный шок проходит, крабы используют свои органы чувств, чтобы решить, безопасно ли вылезать и возвращаться к своим делам, пишет Popular Science.

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Волосатые клешни, как показатель смелости

В новом исследовании ученые обнаружили, что для сбора данных об окружающей среде распространенного вида рака-отшельника Pagurus bernhardus использует небольшие волоскообразные структуры, известные как сенсиллы. Наблюдения показывают, что большое количество этих сенсорных волосков на клешнях, вероятно, помогает животным быстрее восстанавливаться после испуга и принимать более смелые решения. Животные с более волосатыми клешнями также были более предсказуемы в том, сколько времени им требовалось, чтобы оправиться от первоначального испуга.

По словам соавтора исследования, морского биолога из Плимутского университета в Англии Ари Драммонда, и с коллегами особенно заинтриговало то, как раки-отшельники использовали свои клешни и другие сенсорные придатки, например, антенны, во время исследований и повторного выхода из раковины. Наблюдаемые закономерности заставили ученых задумать, могут ли раки-отшельники использовать свои клешни для оценки риска, исходящего от окружающей среды.\

Маленькие волоски на клешнях рака-отшельника называются сенсиллами Фото: Ari Drummond

Как волосатые клешни помогают исследовать мир?

В ходе исследования ученые проанализировали, как отдельные раки-отшельники Pagurus bernhardus реагировали на испуг в лабораторных условиях. Затем они подождали, пока каждый краб сбросит кожу, и собрали линяющую ткань клешни. Далее они поместили сброшенную ткань под сканирующий электронный микроскоп в Плимутском центре электронной микроскопии, чтобы изучить ее более подробно. Это позволило ученым отметить все сенсиллы на поверхности клешни краба, не удаляя конечности у живых ракообразных.

Ученым также удалось рассмотреть, связано ли количество сенсилл с относительной смелостью каждого отдельного краба. Результаты анализа показывают, что у более смелых раков-отшельников было больше сенсилл. Расположенных на поверхности клешни. Кроме того, большее количество сенсилл, по-видимому, заставляет краба более последовательно определять, что окружающая среда не представляет риска. Это предполагает, что большее количество сенсилл равно лучшему доступу к информации.

Клешня рака-отшельника, вид под сканирующим электронным микроскопом Фото: Plymouth Electron Microscopy Centre

Связь между сенсорной способностью и относительной смелостью породила новую гипотезу о том, как могут быть связаны ощущения и поведение животных. Команда назвала это "синдромом сенсорных инвестиций" и надеется, что это вдохновит на большее изучение того, как сенсорные черты влияют как на личность животных, так и на принятие решений.

По словам соавтора исследования, морского биолога Биффа, ученым давно известно, что отдельные животные одного вида могут демонстрировать устойчивые поведенческие различия друг от друга. Теперь новое исследование предполагает, что у раков-отшельников некоторые из этих отличий могут быть связаны с тем, как особи воспринимают окружающий мир. Эта возможность в значительной степени упускалась из виду, но если сенсорные инвестиции помогают объяснить личность у раков-отшельников, это может произойти и с другими животными.

Сканирование с помощью электронного микроскопа помогает ученым изучать эти чувствительные волоски, не отрезая конечности краба Фото: Plymouth Electron Microscopy Centre

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то выяснили, чувствуют ли крабы боль.