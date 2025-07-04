Названо тварину, яку "волохаті ноги" роблять сміливішою: 500 млн років живе на Землі

Ракоподібні використовують органи чуття, щоб визначити, чи безпечний берег. У новому дослідженні вчені виявили, що раки-відлюдники з більш волохатими ногами сміливіші та швидше оговтуються, коли виявляють небезпеку.

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Раки-відлюдники — ракоподібні, що живуть на Землі близько 500 мільйонів років і за цей час вони навчилися завжди бути напоготові, стежачи за тим, що відбувається навколо. Як і черепахи, ці тварини втягують свої панцири, якщо виявляють будь-яку небезпеку. Щойно первинний шок минає, краби використовують свої органи чуття, щоб вирішити, чи безпечно вилазити й повертатися до своїх справ, пише Popular Science.

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Волохаті клешні, як показник сміливості

У новому дослідженні вчені виявили, що для збору даних про навколишнє середовище найпоширеніший вид раку-пустельника Pagurus bernhardus використовує невеликі волоскоподібні структури, відомі як сенсилли. Спостереження показують, що велика кількість цих сенсорних волосків на клешнях, імовірно, допомагає тваринам швидше відновлюватися після переляку та ухвалювати сміливіші рішення. Тварини з більш волохатими клешнями також були більш передбачувані в тому, скільки часу їм було потрібно, щоб оговтатися від початкового переляку.

За словами співавтора дослідження, морського біолога з Плімутського університету в Англії Арі Драммонда, його і його колег особливо заінтригувало те, як раки-пустельники використовували свої клешні та інші сенсорні придатки, наприклад, антени, під час досліджень і повторного виходу з раковини. Спостережувані закономірності змусили вчених задуматися, чи можуть раки-пустельники використовувати свої клешні для оцінки ризику, що виходить від навколишнього середовища.

Маленькі волоски на клешнях рака-відлюдника називаються сенсилами Фото: Ari Drummond

Як волохаті клешні допомагають досліджувати світ?

Під час дослідження вчені проаналізували, як окремі раки-відлюдники Pagurus bernhardus реагували на переляк у лабораторних умовах. Потім вони почекали, поки кожен краб скине шкіру, і зібрали тканину клешні, що полиняла. Далі вони помістили скинуту тканину під скануючий електронний мікроскоп у Плімутському центрі електронної мікроскопії, щоб вивчити її детальніше. Це дало змогу вченим відзначити всі сенсилли на поверхні клешні краба, не видаляючи кінцівки у живих ракоподібних.

Вченим також вдалося розглянути, чи пов'язана кількість сенсил з відносною сміливістю кожного окремого краба. Результати аналізу показують, що у сміливіших раків-пустельників було більше сенсил. Розташованих на поверхні клешні. Крім того, більша кількість сенсил, мабуть, змушує краба більш послідовно визначати, що навколишнє середовище не становить ризику. Це передбачає, що більша кількість сенсил дорівнює кращому доступу до інформації.

Клешня рака-відлюдника, вид під скануючим електронним мікроскопом Фото: Plymouth Electron Microscopy Centre

Зв'язок між сенсорною здатністю і відносною сміливістю породив нову гіпотезу про те, як можуть бути пов'язані відчуття і поведінка тварин. Команда назвала це "синдромом сенсорних інвестицій" і сподівається, що це надихне на більше вивчення того, як сенсорні риси впливають як на особистість тварин, так і на прийняття рішень.

За словами співавтора дослідження, морського біолога Біффа, вченим давно відомо, що окремі тварини одного виду можуть демонструвати стійкі поведінкові відмінності одна від одної. Тепер нове дослідження припускає, що у раків-відлюдників деякі з цих відмінностей можуть бути пов'язані з тим, як особини сприймають навколишній світ. Ця можливість значною мірою залишалася поза увагою, але якщо сенсорні інвестиції допомагають пояснити особистість у раків-пустельників, це може статися і з іншими тваринами.

Сканування за допомогою електронного мікроскопа допомагає вченим вивчати ці чутливі волоски, не відрізаючи кінцівки краба Фото: Plymouth Electron Microscopy Centre

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті з'ясували, чи відчувають краби біль.