Не то, чем считали: древняя гробница в Израиле может принадлежать Саломее, сестре Ирода Великого (фото)
Ученые обнаружили, что пещера на юге Израиля, которая долгое время считалась могилой христианской святой, может на самом деле содержать останки Саломеи, сестры Ирода I Великого. Эта гробница на протяжении долгого времени была местом паломничества для многих верующих.
Этот памятник, расположенный в предгорье Иудеи вблизи деревни Элиав, сегодня известен как Пещера Саломеи. Археологи из Израильского управления древностей (IAA), среди которых Нир-Шимшон Паран и Владик Лифшиц, провели исследования в период с 2022 по 2023 год, пишет Arkeonews.
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Выводы ученых свидетельствуют о том, что пещера могла служить местом захоронения Саломеи, сестры царя Ирода Великого.
"Структура, масштаб и отделка четко указывают на элитных меценатов — вероятно, членов царской семьи", — заявил Паран, отмечая архитектурную изысканность и величественный план объекта.
Комплекс площадью примерно 225 квадратных метров включает ритуальные сооружения, украшенную кирпичную кладку и погребальные ниши, которые значительно превышают стандарты семейных гробниц того же периода.
Построенная где-то между I веком до н. э. и I веком н. э., гробница со временем вышла из употребления, а позже ее заново открыли. Ранние христиане начали почитать это место как могилу "Святой Саломеи".
В пещере обнаружили греческие, сирийские и арабские надписи, а также религиозные артефакты, такие как иконы и украшенные масляные лампы. Позже это место также стало священным для исламских общин, и посетители оставляли там надписи и вотивные дары.
Постоянное религиозное внимание показывает, как священное значение может меняться со временем, сохраняя в то же время центральное место в коллективной памяти.
Хотя ни одно посвящение или надпись окончательно не связывают это место с сестрой Ирода, расположение гробницы между Ашкелоном и Иерихоном — регионами, связанными с владениями Саломеи — подтверждает эту теорию.
Дополнительные доказательства происходят из двух соседних римских вилл, что свидетельствует о существовании более широкой сети элитных мест, связанных с Иродом, в этом районе.
Паран отметил, что хотя сегодня христианские паломники все еще оставляют свечи и дары, исторический и политический контекст пещеры, вероятно, предшествует ее христианской ассоциации на несколько веков.
Археологи рассматривают пещеру Саломеи как редкий пример того, как места захоронения могут превратиться в места религиозного значения для различных вероисповеданий.
Продолжаются работы по консервации, а в будущем планируется вновь открыть часть гробницы для посетителей с помощью экскурсий с гидом и цифровых реконструкций.
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