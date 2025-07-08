Не те, чим вважали: древня гробниця в Ізраїлі може належати Саломеї, сестрі Ірода Великого (фото)

Учені виявили, що печера на півдні Ізраїлю, яка довгий час вважалася могилою християнської святої, може насправді містити останки Саломеї, сестри Ірода I Великого. Ця гробниця впродовж довгого часу була місцем паломництва для багатьох вірян.

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Ця пам'ятка, розташована в передгір'ї Юдеї поблизу села Еліав, сьогодні відома як Печера Саломеї. Археологи з Ізраїльського управління старожитностей (IAA), серед яких Нір-Шимшон Паран і Владік Ліфшиц, провели дослідження в період з 2022 по 2023 рік, пише Arkeonews.

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Висновки вчених свідчать про те, що печера могла служити місцем поховання Саломеї, сестри царя Ірода Великого.

"Структура, масштаб і оздоблення чітко вказують на елітних меценатів — ймовірно, членів царської родини", — заявив Паран, відзначаючи архітектурну вишуканість і величний план об'єкта.

Комплекс площею приблизно 225 квадратних метрів включає ритуальні споруди, оздоблену цегляну кладку та похоронні ніші Фото: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Комплекс площею приблизно 225 квадратних метрів включає ритуальні споруди, оздоблену цегляну кладку та похоронні ніші, які значно перевищують стандарти сімейних гробниць того ж періоду.

Побудована десь між I століттям до н. е. та I століттям н. е., гробниця з часом вийшла з ужитку, а пізніше її наново відкрили. Ранні християни почали шанувати це місце як могилу "Святої Саломеї".

Ранні християни почали шанувати це місце як могилу "Святої Саломеї" Фото: Melanie Lidman/Times of Israel

У печері виявили грецькі, сирійські та арабські написи, а також релігійні артефакти, такі як ікони та прикрашені масляні лампи. Пізніше це місце також стало священним для ісламських громад, і відвідувачі залишали там написи та вотивні дари.

Постійна релігійна увага показує, як священне значення може змінюватися з часом, зберігаючи водночас центральне місце в колективній пам'яті.

Хоча жодна присвята або напис остаточно не пов'язують це місце з сестрою Ірода, розташування гробниці між Ашкелоном і Єрихоном — регіонами, пов'язаними з володіннями Саломеї — підтверджує цю теорію.

Додаткові докази походять з двох сусідніх римських вілл, що свідчить про існування ширшої мережі елітних місць, пов'язаних з Іродом, у цьому районі.

Паран зазначив, що хоча сьогодні християнські паломники все ще залишають свічки та дари, історичний і політичний контекст печери, ймовірно, передує її християнській асоціації на кілька століть.

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Археологи розглядають печеру Саломеї як рідкісний приклад того, як місця поховання можуть перетворитися на місця релігійного значення для різних віросповідань.

Тривають роботи з консервації, а в майбутньому планується знову відкрити частину гробниці для відвідувачів за допомогою екскурсій з гідом та цифрових реконструкцій.

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