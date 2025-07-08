Старше Стоунхенджа: археологи нашли самое большое неолитическое сооружение в Шотландии (фото)

В восточной Шотландии археологи обнаружили древний деревянный зал, построенный более 6000 лет назад. Открытие произошло во время плановой археологической разведки перед запланированным строительством, которое обнаружило не только неолитические сооружения, но и клад бронзового века.

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Археологи из GUARD Archaeology раскопали остатки огромного деревянного зала вблизи Карнусти в Ангусе, который считается самым большим неолитическим сооружением такого типа, найденным в Шотландии, пишет Arkeonews.

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Построенный примерно в 4000 году до н. э., зал имел примерно 35 метров в длину и 9 метров в ширину, был построен из больших дубовых балок и имел сложные внутренние помещения.

Фото: GUARD Archaeology

"Этот монументальный деревянный зал был полностью сформирован, архитектурно совершенен и совершенно чужд мезолитическим традициям, предшествовавшим ему", — пояснила исследовательница Беверли Баллин Смит.

Рядом с главным залом археологи обнаружили меньшее 20-метровое сооружение, которое, вероятно, использовалось для бытовых целей и содержало остатки обугленных злаков и скорлупы лесных орехов, что указывает на ежедневное проживание.

Фото: GUARD Archaeology

В отличие от этого, больший зал содержал следы ритуального использования, с намеренно похороненными каменными орудиями и редкими артефактами, указывающими на церемониальное значение.

Расположение места — на возвышенности вблизи естественных путей — указывает на то, что оно было центром сезонных собраний. Такие предметы, как дымчатый кварц и топор из гранатового альбита, происходящие из отдаленных регионов, таких как Хайлендс и остров Арран, свидетельствуют о торговых связях общины.

Археологические слои указывают на то, что место использовалось на протяжении веков, а меньший зал был построен на месте оригинального около 3800-3700 гг. до н. э., а ритуальная деятельность продолжалась примерно до 2500 г. до н. э.

Через века после того, как оригинальные сооружения были заброшены, это место снова приобрело значение в бронзовом веке. В пределах круглого здания археологи обнаружили редкий клад, датированный 1118-924 годами до н. э. Он содержал бронзовый меч, копье с золотой отделкой и булавку в форме подсолнуха — все это было завернуто в шерсть и овечью кожу.

Уоррен Бейли, соавтор отчета о раскопках, отметил, что предметы, вероятно, были изготовлены местными мастерами из импортных материалов. Высокое мастерство изготовления свидетельствуют о высоком статусе жителей, даже если сама постройка была скромной.

Эта археологическая находка стала возможной благодаря планированию перед началом строительства. Перед началом строительства спортивных площадок вблизи средней школы Карнусти, совет Ангуса заказал исследование, которое привело к неожиданному открытию.

Кэтрин Линди, исполнительный директор совета Ангуса, отметила: "Никто не представлял, что строительство футбольных полей приведет к открытию одной из важнейших археологических находок Шотландии".

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Результаты исследования подробно изложены в отчете ARO60: "Неолитические деревянные залы и поселения бронзового века с кладом в Карнусте, Ангус", авторами которого являются Беверли Баллин Смит, Алан Гантер Блэр и Уоррен Бейли.

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