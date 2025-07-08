Старіший за Стоунгендж: археологи знайшли найбільшу неолітичну споруду в Шотландії (фото)

У східній Шотландії археологи виявили стародавній дерев'яний зал, збудований понад 6000 років тому. Відкриття сталося під час планової археологічної розвідки перед запланованим будівництвом, яке виявило не тільки неолітичні споруди, а й скарб бронзового віку.

Related video

Археологи з GUARD Archaeology розкопали залишки величезного дерев'яного залу поблизу Карнусті в Ангусі, який вважається найбільшою неолітичною спорудою такого типу, знайденою в Шотландії, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Побудований приблизно в 4000 році до н. е., зал мав приблизно 35 метрів у довжину і 9 метрів у ширину, був збудований із великих дубових балок і мав складні внутрішні приміщення.

Фото: GUARD Archaeology

"Цей монументальний дерев'яний зал був повністю сформований, архітектурно досконалий і абсолютно чужий мезолітичним традиціям, що передували йому", — пояснила дослідниця Беверлі Баллін Сміт.

Поряд із головним залом археологи виявили меншу 20-метрову споруду, яка, ймовірно, використовувалася для побутових цілей і містила залишки обвуглених злаків та шкаралупи лісових горіхів, що вказує на щоденне проживання.

Фото: GUARD Archaeology

На відміну від цього, більший зал містив сліди ритуального використання, з навмисно похованими кам'яними знаряддями та рідкісними артефактами, що вказують на церемоніальне значення.

Розташування місця — на височині поблизу природних шляхів — вказує на те, що воно було центром сезонних зібрань. Такі предмети, як димчастий кварц і сокира з гранатового альбіту, що походять з віддалених регіонів, таких як Хайлендс і острів Арран, свідчать про торгівельні зв'язки громади.

Археологічні шари вказують на те, що місце використовувалося впродовж століть, а менший зал був побудований на місці оригінального близько 3800–3700 рр. до н. е., а ритуальна діяльність тривала приблизно до 2500 р. до н. е.

Через століття після того, як оригінальні споруди були покинуті, це місце знову набуло значення у бронзовому віці. В межах круглої будівлі археологи виявили рідкісний скарб, датований 1118–924 роками до н. е. Він містив бронзовий меч, спис із золотим оздобленням та шпильку у формі соняшника — все це було загорнуто у вовну та овечу шкіру.

Уоррен Бейлі, співавтор звіту про розкопки, зазначив, що предмети, ймовірно, були виготовлені місцевими майстрами з імпортних матеріалів. Висока майстерність виготовлення свідчать про високий статус мешканців, навіть якщо сама споруда була скромною.

Ця археологічна знахідка стала можливою завдяки плануванню перед початком будівництва. Перед початком будівництва спортивних майданчиків поблизу середньої школи Карнусті, рада Ангуса замовила дослідження, яке призвело до несподіваного відкриття.

Кетрін Лінді, виконавчий директор ради Ангуса, зазначила: "Ніхто не уявляв, що будівництво футбольних полів призведе до відкриття однієї з найважливіших археологічних знахідок Шотландії".

Важливо

У Туреччині знайшли 12000-річну архітектурну модель будинку: вона найстаріша у світі (фото)

Результати дослідження детально викладені у звіті ARO60: "Неолітичні дерев'яні зали та поселення бронзового віку зі скарбом у Карнусті, Ангус", авторами якого є Беверлі Баллін Сміт, Алан Гантер Блер та Уоррен Бейлі.

Раніше Фокус писав про те, як кавалерійські мечі римської епохи призвели до значного відкриття. Вчені виявили древнє поселення, яке існувало впродовж століть.

Також ми розповідали про 300-річний затонулий корабель, який нещодавно виявили біля узбережжя Мадагаскару. Вчені вважають, що його потопили пірати.