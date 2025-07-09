Создали то, что не могли увидеть: археологи не могут понять загадку из Перу

Керамический сосуд в форме пингвина из пустыни Наска вызвал вопросы о том, как древние жители смогли так точно изобразить это животное. Этот артефакт создали около 1600 лет назад на территории современного Перу люди, которые жили далеко от типичного места обитания пингвинов.

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Сосуд, который сейчас хранится в Художественном институте Чикаго, изготовил народ Наска, населявший юго-западную пустыню Перу между 100 годом до н. э. и 800 годом н. э., пишет Arkeonews.

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Горшок, высотой более 20 сантиметров, имеет небольшие вылепленные крылья и выразительный клюв, что, как считается, изображает пингвина Гумбольдта(Spheniscus humboldti).

Согласно музейным записям, артефакт попал в коллекцию в XIX веке и остается редким примером изображения птиц на керамике Наска.

Пингвин Гумбольдта, который обитает на тихоокеанском побережье, может жить в Перу благодаря течению Гумбольдта, которое транспортирует холодную антарктическую воду на север. Этот вид давно является частью прибрежной экосистемы, но сейчас сталкивается с угрозами от развития человечества и изменений окружающей среды.

Наска известны своими огромными геоглифами, высеченными в пустыне, которые обычно изображают животных, таких как обезьяны, коты и киты. Хотя их назначение остается неизвестным, отсутствие письменных записей оставляет много места для интерпретаций.

Подобные темы появляются в керамике Наска, которая часто изображает животных и мифических существ в ярких цветах. Горшок в форме пингвина соответствует тенденции в искусстве Наска к более реалистичным изображениям, что прослеживается в таких примерах, как сосуды в форме лобстера и стилизованные косатки.

Хотя эксперты до сих пор не уверены, имел ли этот конкретный сосуд символическое значение, он четко демонстрирует интерес и осведомленность Наска о естественной жизни за пределами их непосредственного окружения.

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Такие артефакты напоминают нам о художественных способностях Наска, ставя под сомнение предположение об ограниченности древних пустынных культур. Они также демонстрируют ценность сохранения прибрежной дикой природы как по экологическим соображениям, так и ввиду того, что эти животные могут научить нас об истории человечества.

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