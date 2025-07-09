Створили те, що не могли побачити: археологи не можуть зрозуміти загадку з Перу

Керамічна посудина у формі пінгвіна з пустелі Наска викликала питання про те, як стародавні мешканці змогли так точно зобразити цю тварину. Цей артефакт створили близько 1600 років тому на території сучасного Перу люди, які жили далеко від типового місця проживання пінгвінів.

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Посудину, яка зараз зберігається в Художньому інституті Чикаго, виготовив народ Наска, що населяв південно-західну пустелю Перу між 100 роком до н. е. і 800 роком н. е., пише Arkeonews.

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Горщик, висотою понад 20 сантиметрів, має невеликі виліплені крила і виразний дзьоб, що, як вважається, зображує пінгвіна Гумбольдта (Spheniscus humboldti).

Згідно з музейними записами, артефакт потрапив до колекції у XIX столітті і залишається рідкісним прикладом зображення птахів на кераміці Наска.

Пінгвін Гумбольдта, який мешкає на тихоокеанському узбережжі, може жити в Перу завдяки течії Гумбольдта, яка транспортує холодну антарктичну воду на північ. Цей вид давно є частиною прибережної екосистеми, але зараз стикається з загрозами від розвитку людства та змін навколишнього середовища.

Наска відомі своїми величезними геогліфами, викарбуваними в пустелі, які зазвичай зображують тварин, таких як мавпи, коти та кити. Хоча їхнє призначення залишається невідомим, відсутність письмових записів залишає багато місця для інтерпретацій.

Подібні теми з'являються в кераміці Наска, яка часто зображує тварин і міфічних істот у яскравих кольорах. Горщик у формі пінгвіна відповідає тенденції в мистецтві Наска до більш реалістичних зображень, що простежується в таких прикладах, як посудини у формі лобстера та стилізовані косатки.

Хоча експерти досі не впевнені, чи мав цей конкретний посуд символічне значення, він чітко демонструє інтерес і обізнаність Наска про природне життя за межами їхнього безпосереднього оточення.

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Такі артефакти нагадують нам про художні здібності Наска, ставлячи під сумнів припущення про обмеженість стародавніх пустельних культур. Вони також демонструють цінність збереження прибережної дикої природи як з екологічних міркувань, так і з огляду на те, що ці тварини можуть навчити нас про історію людства.

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