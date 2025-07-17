Никто не ожидал, что ленивцы способны на это, но затем их засняли на видео: ученые удивлены

Долгое время ученые полагали, что ленивцы не способны пускать ветры. Однако новые кадры с детенышем ленивца, купающимся в воде, показали, что, вопреки распространенному мнению, эти древесные обитатели на самом деле способны пускать газы.

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Предполагалось, что ленивцы не пускают газы, а метан, вырабатываемых их медленной пищеварительной системой, просто всасывается в кровь и выдыхается через рот. Но теперь эту теорию пришлось пересмотреть, так как ученые получили доступ к первому в мире видео с ленивцем, пускающим ветры, пишет Live Science.

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Очень особенное видео ленивца

Исследователи получили доступ к видео, на котором детеныш двупалого ленивца Хоффмана (Choloepus hoffmanni) пускает газы в ведре с водой. Видео было опубликовано зоологом Люси Кук 15 июля и является первым в мире доказательством того, что ленивцы на самом деле пускают ветры.

По словам Кук, идея о том, что ленивцы не пускают газы, была популяризирована книгой биолога Дани Рабайотти и исследователя Ника Карузо, опубликованной в 2017 году. В своей книге они утверждали, что ленивцы являются единственными млекопитающими, которые не пукают.

Зоолог отмечает, что ей всегда казалась любопытной идея о том, что ленивцы "всасывают" кишечный газ в кровь, а затем выдыхают его. Однако книга 2017 года основана на тщательном исследовании и подкреплена научными источниками, которые были проверены.

Но когда Бройтигам, ветеринар с ранчо спасения туканов в Коста-Рике, изучающий ленивцев более десяти лет, сообщила Кук, что эти обитатели деревьев действительно гудят, она не удивилась. В результате ученые обнаружили, что, вопреки распространенному мнению, ленивцы на самом деое очень газообразные существа.

Мощные ферментаторы

Ленивцы — мощные ферментаторы и одни из крупнейших производителей метана в мире. Некоторые исследования утверждают, что ленивцы на самом деле могут выделять больше газа на килограмм веса, чем жвачные животные, например, коровы.

На самом деле, по словам исследователей, ленивцы настолько газообразны, что их изучение может быть затруднено. Работая с ленивцами, ученые постоянно сталкиваются с их газами, которые видны на рентгеновских снимках, мешают УЗИ, и это может представлять серьезную проблему. По сути, животные настолько газообразны, что даже используют газ в желудке, чтобы держаться на воде.

В дикой природе ленивцы в основном питаются листьями, полагаясь на бактерии в кишечнике, которые помогают им переваривать эти вещества. Однако в неволе их рацион часто дополняют овощами, что, по словам Бройтигама, еще больше усиливает газообразование. Исследователи обнаружили, если кормить ленивцев чем-то более легко перевариемым, например, овощами, бактерии будут производить все больше газа. Таким образом, газ и связанное с ним давление могут представлять огромную проблем

В отличие от коров, которые отрыгивают большую часть избытка метана, у ленивцев невероятно мощный пищевод, а значит, они не могут рвать или отрыгивать. Однако газу необходимо куда-то деваться. В результате ученые обнаружили, что помещение ленивца в теплую влажную ванну на короткое время стимулирует его к выпусканию газов.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали редкие кадры противостояния дикой кошки и ленивца.