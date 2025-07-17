Ніхто не очікував, що лінивці здатні на це, але потім їх зняли на відео: вчені здивовані

Довгий час вчені вважали, що лінивці не здатні пускати вітри. Однак нові кадри з дитинчам лінивця, що купається у воді, показали, що, всупереч поширеній думці, ці деревні мешканці насправді здатні пускати гази.

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Передбачалося, що лінивці не пускають гази, а метан, що виробляється їхньою повільною травною системою, просто всмоктується в кров і видихається через рот. Але тепер цю теорію довелося переглянути, оскільки вчені отримали доступ до першого у світі відео з лінивцем, що пускає вітри, пише Live Science.

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Дуже особливе відео лінивця

Дослідники отримали доступ до відео, на якому дитинча двопалого лінивця Гоффмана (Choloepus hoffmanni) пускає гази у відрі з водою. Відео було опубліковано зоологом Люсі Кук 15 липня і є першим у світі доказом того, що лінивці насправді пускають вітри.

За словами Кук, ідея про те, що лінивці не пускають гази, була популяризована книжкою біолога Дані Рабайотті та дослідника Ніка Карузо, опублікованою 2017 року. У своїй книзі вони стверджували, що лінивці є єдиними ссавцями, які не пукають.

Зоолог зазначає, що їй завжди здавалася цікавою ідея про те, що лінивці "всмоктують" кишковий газ у кров, а потім видихають його. Однак книга 2017 року ґрунтується на ретельному дослідженні та підкріплена науковими джерелами, які були перевірені.

Але коли Бройтігам, ветеринар з ранчо порятунку туканів у Коста-Ріці, що вивчає лінивців понад десять років, повідомила Кук, що ці мешканці дерев дійсно гудуть, вона не здивувалася. У результаті вчені виявили, що, всупереч поширеній думці, лінивці насправді дуже газоподібні істоти.

Потужні ферментатори

Лінивці — потужні ферментатори та одні з найбільших виробників метану у світі. Деякі дослідження стверджують, що лінивці насправді можуть виділяти більше газу на кілограм ваги, ніж жуйні тварини, наприклад, корови.

Насправді, за словами дослідників, лінивці настільки газоподібні, що їхнє вивчення може бути ускладнене. Працюючи з лінивцями, вчені постійно стикаються з їхніми газами, які видно на рентгенівських знімках, заважають УЗД, і це може становити серйозну проблему. По суті, тварини настільки газоподібні, що навіть використовують газ у шлунку, щоб триматися на воді.

У дикій природі лінивці переважно харчуються листям, покладаючись на бактерії в кишечнику, які допомагають їм перетравлювати ці речовини. Однак у неволі їхній раціон часто доповнюють овочами, що, за словами Бройтігама, ще більше посилює газоутворення. Дослідники виявили, якщо годувати лінивців чимось більш легко перетравлюваним, наприклад, овочами, бактерії вироблятимуть дедалі більше газу. Таким чином, газ і пов'язаний з ним тиск можуть становити величезну проблему.

На відміну від корів, які відригують більшу частину надлишку метану, у лінивців неймовірно потужний стравохід, а отже, вони не можуть рвати або відригувати. Однак газу необхідно кудись діватися. У результаті вчені виявили, що поміщення лінивця в теплу вологу ванну на короткий час стимулює його до випускання газів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали рідкісні кадри протистояння дикої кішки і лінивця.