Такая находка является редкостью: в Казахстане раскопали два артефакта раннего сакского периода (фото)

Во время недавних раскопок на северо-востоке Казахстана археологи нашли два древних бронзовых ножа, возраст которых превышает 2700 лет. Артефакты обнаружили на месте захоронения Торайгир-7, неподалеку от села Торайгирова в Павлодарской области.

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Археологи считают, что артефакты датируются ранней сакской эпохой и проливают новый свет на технологические возможности древних кочевых племен в Великой степи, пишет Arkeonews.

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Раскопки проводили исследователи и студенты Маргуланского университета. Ученые отметили, что ножи изготовлены из местной бронзы с помощью методов литья раннего железного века.

Эти ножи являются одними из древнейших бронзовых предметов, обнаруженных в этой части Казахстана, и дают ценную информацию о технологическом развитии региона.

Эти ножи являются одними из древнейших бронзовых предметов, обнаруженных в этой части Казахстана Фото: Margulan University

"Стилистически лезвия отражают характеристики раннего железного века, что свидетельствует о том, что в тот период в регионе уже были развиты передовые технологии металлообработки и поддерживались стабильные культурные связи", — заявили представители университета.

Помимо ножей, археологи также нашли человеческие останки, связанные с Тасмолинской культурой, кочевым обществом, существовавшим в Центральном Казахстане между VII и III веками до н. э. Эта группа известна своими "курганами с усами" — характерными погребальными курганами, обустроенными каменными маркерами.

Исследователи отмечают, что останки достаточно уцелели, чтобы в дальнейшем удалось определить возраст, пол и другие антропологические особенности. В более глубоком слое исследователи обнаружили более древнее захоронение Андроновской культуры, что свидетельствует о непрерывности заселения в этом регионе.

Саки были ираноязычными кочевниками, известными своими навыками верховой езды, элитой воинов и пышными погребальными обычаями. Такие артефакты, как "Иссикский золотой человек" — воин, украшенный тысячами золотых украшений — связаны с этой влиятельной культурой.

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Тасмолинская культура является специфической для Казахстана и характеризуется сложной погребальной архитектурой и каменными стелами с астрономическими записями. Находки, подобные обнаруженным в Торайгир-7, важны для понимания взаимодействия и развития ранних степных обществ.

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