Така знахідка є рідкістю: у Казахстані розкопали два артефакти раннього сакського періоду (фото)
Під час недавніх розкопок на північному сході Казахстану археологи знайшли два стародавні бронзові ножі, вік яких перевищує 2700 років. Артефакти виявили на місці поховання Торайгир-7, неподалік від села Торайгирова в Павлодарській області.
Археологи вважають, що артефакти датуються ранньою сакською епохою і проливають нове світло на технологічні можливості стародавніх кочових племен у Великому степу, пише Arkeonews.
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Розкопки проводили дослідники та студенти Маргуланського університету. Вчені зазначили, що ножі виготовлені з місцевої бронзи за допомогою методів лиття раннього залізного віку.
Ці ножі є одними з найдавніших бронзових предметів, виявлених у цій частині Казахстану, і дають цінну інформацію про технологічний розвиток регіону.
"Стилістично леза відображають характеристики раннього залізного віку, що свідчить про те, що в той період у регіоні вже були розвинені передові технології металообробки та підтримувалися стабільні культурні зв'язки", — заявили представники університету.
Крім ножів, археологи також знайшли людські останки, пов'язані з Тасмолинською культурою, кочовим суспільством, що існувало в Центральному Казахстані між VII і III століттями до н. е. Ця група відома своїми "курганами з вусами" — характерними похоронними курганами, облаштованими кам'яними маркерами.
Дослідники зазначають, що останки достатньо вцілілі, щоб надалі вдалося визначити вік, стать та інші антропологічні особливості. У глибшому шарі дослідники виявили давніше поховання Андроновської культури, що свідчить про безперервність заселення у цьому регіоні.
Саки були іраномовними кочівниками, відомими своїми навичками верхової їзди, елітою воїнів та пишними похоронними звичаями. Такі артефакти, як "Іссикська золота людина" — воїн, прикрашений тисячами золотих прикрас — пов'язані з цією впливовою культурою.Важливо
Тасмолинська культура є специфічною для Казахстану і характеризується складною похоронною архітектурою та кам'яними стелами з астрономічними записами. Знахідки, подібні до виявлених у Торайгир-7, є важливими для розуміння взаємодії та розвитку ранніх степових суспільств.
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